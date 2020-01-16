經濟

OTT業務重回升軌 EBITDA增2.3倍

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）旗下以「myTV SUPER」為主的OTT業務，經過去年下半年業務表現下挫後，今年上半年度重回升軌，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增近2.3倍至2591.4萬元（見表）。不過，活躍用戶數量似有所減少，截至今年6月底止，myTV SUPER月活躍用戶約180萬，較去年底的190萬下跌。集團首席技術官暨MyTV SUPER Group總裁程哲昨日表示，近期力谷的myTV Gold已達14萬名用戶，約增加2萬，惟沒透露付費用戶數據。

月活躍用戶反跌

根據2021年報，myTV Gold的客戶數目約12.35萬。法律及國際業務副總經理暨署理公司秘書陳樹鴻補充，TVB Anywhere連同App、機頂盒及第三方合作等渠道，總登記用戶數目增至1100萬。無論收費服務及免費服務，對推動收入增長都重要。這相比去年度年報所載的900萬名用戶，增加200萬戶。

TVB上半年的數據顯示，OTT業務的廣告收入按年增長19%至3100萬元；反而因為體育組合服務到期，導致訂購收入下滑15%至1.33億元。但受惠於體育內容成本下降，因此OTT的EBITDA錄得較大增長。程哲亦稱，在OTT的廣告及付費收入已見恢復甚至錄增長，推動EBITDA增長兩倍。集團主席許濤補充，在OTT之外，他們亦在facebook、Instagram及YouTube投入不同的長短視頻及音樂內容，亦在內地不同平台建立粉絲群。

相關字詞﹕許濤 陳樹鴻 程哲 電視廣播

上 / 下一篇新聞

TVB中期虧蝕收窄 料廣告收入續增 稱多廣告客回流 《東張西望》時段搶手
TVB中期虧蝕收窄 料廣告收入續增 稱多廣告客回流 《東張西望》時段搶手
優品360「染紅」 招商局擬入股49％
優品360「染紅」 招商局擬入股49％
平保：支持任何提升匯控效益措施意見
平保：支持任何提升匯控效益措施意見
港股三大指數續挫 見3個月低
港股三大指數續挫 見3個月低
瑞聲半年少賺62% 停派中期息
瑞聲半年少賺62% 停派中期息
碧服中期多賺三成 下調全年增長指引 CFO重申無意購碧桂園資產
碧服中期多賺三成 下調全年增長指引 CFO重申無意購碧桂園資產
佳源尋求境外債權人「新債換舊債」 涉資近92億
佳源尋求境外債權人「新債換舊債」 涉資近92億
大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%
大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%
農夫山泉半年多賺15%至46億人幣
農夫山泉半年多賺15%至46億人幣
海通國際上半年轉蝕逾16億
海通國際上半年轉蝕逾16億
中國中免暗盤價「潛水」
中國中免暗盤價「潛水」
融創服務發盈警 料半年最多蝕7.6億人幣
融創服務發盈警 料半年最多蝕7.6億人幣
羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷
羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷
加息挫上季豪宅市場 美發展商銷售跌六成 全國樓價3年首跌 按月跌幅11年最大
加息挫上季豪宅市場 美發展商銷售跌六成 全國樓價3年首跌 按月跌幅11年最大
老虎基金創辦人羅伯遜逝世
老虎基金創辦人羅伯遜逝世
零售商Pharmapacks母企上市失敗 申清盤
零售商Pharmapacks母企上市失敗 申清盤
張兆聰：績佳股也受壓 九毛九可候低吸
張兆聰：績佳股也受壓 九毛九可候低吸
技術取勝：昆侖能源料6元具承接力
技術取勝：昆侖能源料6元具承接力
劉思明：華為也要「活下來」 經濟前景不樂觀
劉思明：華為也要「活下來」 經濟前景不樂觀
周顯：發債可滅財赤？
周顯：發債可滅財赤？
湯文亮：能夠點石成金才是有錢佬
湯文亮：能夠點石成金才是有錢佬
Larchwood均呎2萬 低同區新盤一成 貼近毗鄰屋苑二手價 206呎開放式383萬起
Larchwood均呎2萬 低同區新盤一成 貼近毗鄰屋苑二手價 206呎開放式383萬起
風球下富豪‧山峯4房5199萬沽
風球下富豪‧山峯4房5199萬沽
宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元
宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元
新地古洞增建逾千伙 規劃署支持
新地古洞增建逾千伙 規劃署支持
河畔花園價跌量升 河景戶呎售不足2萬
河畔花園價跌量升 河景戶呎售不足2萬
內地生租128呎「龍牀盤」 7800元貴兩年前15%
內地生租128呎「龍牀盤」 7800元貴兩年前15%
城市規劃師陳達材：設特定機構發展北都 提升效率
城市規劃師陳達材：設特定機構發展北都 提升效率
建議屯門南填海 發展另一個沙田
建議屯門南填海 發展另一個沙田