TVB中期虧蝕收窄 料廣告收入續增 稱多廣告客回流 《東張西望》時段搶手

明報記者 陳偉燊

在主業以外，由於早前收購網購平台士多（Ztore），TVB上半年電商業務收入亦按年大增逾26倍至4.61億元，但LBITDA亦增至4100萬元。OTT、內地業務及國際業務的EBITDA則分別按年增長2.3倍、16.2%及5.5%，達到2591.4萬、1.15億及3751.7萬元。

蕭世和：5及6月廣告V形反彈

早前本地男子組合MIRROR演唱會發生意外，令TVB主要對手、電訊盈科（0008）旗下ViuTV暫時叫停多個節目，預料將影響包括廣告在內的多項收入；相反同期TVB廣告則見反彈，集團商務營運總經理蕭世和表示，5、6月份廣告已呈V形反彈，翡翠台在6月份的黃金時段廣告已全數賣出，7、8月份趨勢亦持續。蕭世和亦稱，見到個別很久沒有在TVB落廣告的客戶嘗試回流，預訂「王牌節目」《東張西望》的廣告時段但未能成功。

許濤：TVB市佔率77%

毋懼ViuTV開電視攻勢

綜合而言，蕭世和說儘管下半年經濟挑戰仍大，仍料廣告收入有望增長兩成。本報參考該集團去年下半年的廣告收入約5.63億元，意味TVB的廣告收入料可重回逾6億元。至於被問及MIRROR演唱會意外，會否令TVB製作上要增加更多安全措施，集團主席許濤表示，公司一向嚴格遵照政府指引，如政府有規則有改動，會再調節。

許濤表示，TVB會繼續製作不同內容，舉例說，公司已在《聲夢傳奇》投入數千萬元製作費，至於與內地合拍劇的製作成本更涉資過億元，即使ViuTV攻勢持續，加上另一免費電視、有線寬頻（1097）旗下香港開電視亦加強製作，TVB的免費頻道黃金時段收視仍佔市場77%，比去年進一步提升，公司亦會想辦法繼續提升。

稱電商業務邁向收支平衡

由於TVB期內成本上升32%同時，收入亦增長46%，許濤明言暫時沒有集資的打算。至於近年力谷的電商業務，電商業務群總裁岑廸贊補充，已到達臨界點，邁向收支平衡，料在兩個月內啟動跨境電商業務，並會借助TVB在內地的滲透力及粉絲群提高變現能力。