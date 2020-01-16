黃清瑤：Global X綠債ETF 抗股市波動

市場憂慮加息周期帶來的影響，多國股市過去幾個月皆錄得跌幅，然而Global X ETFs業務發展董事林嘉儀表示，這個背景下綠色債券收益率上升3厘至4厘。Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券指數ETF主要投資於投資級別、以美元計價的一籃子債券，募集得來的資金，要求用於應對氣候變化等的綠色活動的建設。她續稱，之所以推出相關ETF，是由於全球有一半碳排放來自亞洲國家，目前需要急切建立相關設備，建設再生能源等設備應對氣候變化。

有研究顯示，亞洲地區綠債發行總額累計錄得超過3700億美元，成為全球綠色債券發行量第二大地區。她以香港為例，過去政府發行幾批綠色債券，每次均錄超額認購，加上香港是大灣區的綠色金融中心，銀行注重環境、社會、管治（ESG），當中不少高端客戶對相關投資有濃厚興趣。

多由政府大型機構發債 違約風險低

「在目前波動市况下，綠色債券是一種相對安全的投資類別，為投資者提供穩定及持續收益，抗跌能力較高。」她續稱，債券發行機構主要為政府或開發銀行、大型機構，違約風險較低。昔日，購買綠色債券的主要為機構投資者，是次推出ETF，令一般投資者都能夠參與。

霍浩華表示，市面上有不少ESG基金及債券可供選擇，目前先發綠色債券ETF，是由於指數會有定義綠色債券框架，在發行前後亦會進行評估，可大幅避免「漂綠」情况出現。所謂漂綠是指一些企業、組織以某種行動表明對環境保護的付出，但實際行為卻並非如此。

亞洲積極發綠債 指數投資分佈中韓佔逾半

他又認為亞洲綠色債券未來會有跑贏潛力，雖然目前市場處於加息周期，傳統理論上，利率上升都會引致債券價格下跌。但過去12個月的數據顯示，亞洲綠色債券表現橫行，未受加息周期影響，沒有令投資者虧損。另外，由於指數以美元計價，可以避免匯率風險。事實上，全球對綠色債券需求熾熱，去年，每逢有美元計價的綠債推出市面，平均會有3倍的超額認購，有七成購買人士為綠色機構投資者。

過去幾年，不少機構都會選擇注重ESG的投資產品，甚至出現供不應求的情况，因此更能看到綠債的韌性。至於指數投資分布方面，近四成分布於中國內地市場，韓國佔兩成及香港佔16%（見表）。他解釋，近年亞洲國家政府積極發行綠色債券，除用作集資用途，其實亦有利收集相關數據，構建綠色收益率曲線（Green Yield Curve），以了解不同年期債券的收益率。

由於債券發行人大多為政府及大型機構，違約率極低，他補充，過去多年數據顯示，非投資級別債券的違約率只有5%，投資級別債券更少於1%。彭博MSCI亞洲（日本除外）綠色債券指數的收益率平均為4%，債權的存續期普遍低於4年，因此對加息靈敏度較低，在現時加息周期下有良好避險作用，同時可獲取穩定收益。目前指數共有89隻債券，發行人數目為46個，包括印尼政府、香港政府、中國工商銀行（1398）、港鐵（0066），能夠有效地分散投資。

在挑選持股時，MSCI亦會有嚴格要求，例如所發行的綠色債券募集得來的資金，必須有90%用於綠色項目。有關機構亦會恒常檢視持股公司的綠色發展進度，定期檢視報告以了解資金運用，如有需要，會剔除不符合條件的企業及債券，盡量將漂綠問題減到最低。

明報記者 黃清瑤

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