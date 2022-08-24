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便利店18萬租海防道舖

【明報專訊】疫情反覆，零售市道尚未完全復蘇，零售旺區的租金亦未能重回疫情前水平。資料顯示，尖沙嘴海防道31號地舖，面積約893方呎，本月獲連鎖便利店Circle K以月租18萬元承租，呎租約202元，該舖2013年至2017年高峰時曾獲二手名牌手袋店米蘭站（1150）承租，月租高見102萬元，即租金7年來從高位回落逾八成。

米蘭站高峰期逾百萬承租

翻查資料，上述商舖在去年5月獲紅酒店以20萬元租用，租期3年，惟第五波疫情爆發，再度重創零售業，從事銷售紅酒店舖今年中提早兩年退租。業主隨後以月租20萬元放租，招租2個月後，獲便利店以18萬元承租，租期3年至2025年8月，租金較對上租金低約10%，折合呎租202元。

商舖過去曾租予多個知名品牌，如在1997至1999年，曾以每月16.7萬元租予連鎖甜品店許留山，在零售商舖旺市、即2013至2017年，曾獲米蘭站以每月高價搶租，月租高見102萬元承租，創下該舖位租金歷來最高紀錄，惟在疫情打擊下，租金從高位大幅回落逾八成。

另中原（工商舖）商舖部副區域營業董事梁美儀表示，獲委任獨家代理放售上環荷李活道160至168號地下A號舖連閣樓，總面積約2400方呎，意向呎價約2.9萬元，涉約6980萬元，物業將以現狀及連租約形式出售。商舖現由古董店租用，月租約10.8萬元，租期至2025年6月底。

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