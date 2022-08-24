經濟

香港地產

富強苑最低層2房4年實蝕逾一成

【明報專訊】二手蝕讓潮持續，除新界上車私樓外，就連以往屢次誕下居屋王單位的樂富富強苑，亦罕錄二手蝕讓，屋苑一個最低層2房單位，以495萬元已補價售出，原業主持貨4年多，料實蝕約60萬元，蝕幅超過一成，為屋苑鮮有蝕讓成交。

地產代理稱，上述單位為富強苑C座富康閣最低層單位，實用401方呎，2房間隔，望樓景，原以515萬元放售，最新以495萬元已補價沽出，實呎12,344元。原業主2018年初以530萬元已補價購入，持貨約4年半，帳面蝕讓35萬元，連使費計料實蝕約60萬元或約11%。

曉悅193呎近4年實蝕逾百萬

此外，再有主打納米單位的半新盤錄二手蝕讓。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，長沙灣曉悅中低層D室，實用193方呎，開放式間隔，以352萬元售出，實呎18,238元。原業主2018年9月438萬元購入，帳面蝕約86萬元，連使費計料實蝕約107萬元或24%。

灝景灣3房3年實蝕逾一成

青衣灝景灣亦錄二手蝕讓。中原地產分行經理李子清表示，灝景灣3期8座高層A室，實用788方呎，3房1套間隔，望藍巴勒海景，以1365萬元成交，實呎17,322元。

李又稱，買家為同區換樓客，原業主2019年5月1457萬元買入，持貨約3年多，帳面蝕92萬元，若連使費計料實蝕約175萬元或約12%。

映御1房520萬沽 近2年同類新低

另方面，屯門新盤低價開售，新界西北上車盤受壓，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗映御2座低層H室，實用385方呎，1房間隔，以520萬元成交，實呎13,506元，成交價為屋苑同類2年新低。

王又稱，原業主2016年3月381.6萬元一手購入，持貨約6年半，帳面獲利138.4萬元或約36%。

市場消息稱，屯門「置樂三寶」（即包括麗寶大廈、萬寶大廈及利寶大廈）之一的麗寶大廈高層D室，實用238方呎，2房間隔，日前以298萬元售出，為「置樂三寶」過去一年來，撇除早前一宗「無契樓」外，首度失守300萬元水平，實呎12,521元。不過，原業主2013年179萬元購入，帳面獲利119萬元或66%。

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