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周顯 投資二三事

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周顯：建立「特區中的特區」建議

【明報專訊】李君豪，以前的港交所（0388）董事，現時的人大代表，相信是人大代表內的首席香港金融專家。日前，他寫了一封信給行政長官李家超，內容大致是說：

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