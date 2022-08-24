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經濟
2022年8月24日星期三
盧楚仁 金匯商情
投資策略
京東次季多賺四成勝預期 零售收入增長放緩 徐雷稱上市後最大挑戰
京東物流業績改善 上季轉賺2.13億
快手虧損收窄至13億 內地提前兩季錄盈利
平保半年多賺4％ 新業務價值跌28.5％
房地產投資佔比降至5.2% 餘額2228億人幣
銀債首日認購反應佳 匯豐中銀稱人數創新高
恒地半年基礎盈利少逾三成 下半年擬推9項目 冀港盡快免檢通關
新地委任3執董 「新血」趨年輕
科興疫苗銷量降 中生製藥少賺77%
潤地前黨委書記 唐勇涉違法遭查
安踏收入升 純利跌6.6%
復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前
樂華娛樂今招股 每手3434元入場
美綜合PMI見27月低 加息預期持續 美10年債息3厘徘徊
韓圜兌美元見13年低位
印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠
張兆聰：運動股績後榮辱互見 安踏候低吸
技術取勝：香港寬頻或下試7.5元
劉思明：內地旅業復蘇 同程穩健之選
周顯：建立「特區中的特區」建議
湯文亮：什麼人認為樓市不會大跌
盧楚仁：英鎊貶值風險有增無減
NOVO 1B周六第三輪推售188伙 大角嘴單幢樓花盤Larchwood今開價
MIAMI QUAY最快本周上樓書 下周開價
富強苑最低層2房4年實蝕逾一成
東涌本月租賃再破百宗 水藍‧天岸呎租30元
便利店18萬租海防道舖
安達臣道首幅商業地估值最高逾9億
名日．九肚山 群山環抱 遠眺吐露港
生活用品最近可到火炭購買
黃清瑤：Global X綠債ETF 抗股市波動
盧楚仁：英鎊貶值風險有增無減
【明報專訊】美元強勢回歸，非美貨幣全線下跌，不過非美貨幣的弱勢有其自身的不利因素，當中以英鎊的負面問題最為嚴重，是筆者長久以來對英鎊毫無信心的原因。
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