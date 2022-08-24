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印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠

【明報專訊】將於9月上市的iPhone 14，料將提早於印度生產。彭博社引述消息人士稱，蘋果（美：AAPL）計劃在中國製造的首批iPhone 14出貨後約兩個月，開始在印度生產iPhone 14。換言之，首批iPhone 14於9月在中國出貨後，印度的工廠可能會於10月底或11月完成首批iPhone 14，預示兩地技術差距正在收窄。

中印差距或收窄至兩月

印度的iPhone生產時間往往較中國遲6至9個月，最新差距可望收窄至兩個月，但不會完全同步。據稱，iPhone主要製造商鴻海（台：2317）研究從中國運送零件到印度，並在印度南部城市清奈（Chennai）郊外的工廠組裝iPhone 14。

消息稱，蘋果與供應商加緊合作，以加快在印度的生產進度，實現供應鏈多元化。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤曾預測，由新一代iPhone開始，蘋果將在中印兩國差不多同步出貨。不過，消息人士稱，蘋果和鴻海認為，今年實現這目標並不務實，但這仍是長遠目標。

為退出對Twitter（美：TWTR）的收購，全球首富馬斯克入稟法院，要求傳召Twitter前行政總裁多爾西（Jack Dorsey），以獲取多爾西與Twiter其他高層就虛假或機器人帳戶問題所進行的內部通訊。馬斯克一直認為，Twitter活躍用戶數量的說法屬虛假陳述，並以此作為推翻交易協議的理據。此案預計於10月17日在特拉華州法院審理，審訊為期5天。

（綜合報道）

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