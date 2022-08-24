經濟
國際金融

韓圜兌美元見13年低位

【明報專訊】市場預期聯儲局主席鮑威爾可能在Jackson Hole全球央行年會放鷹，令韓圜兌美元面臨更大的貶值壓力。韓圜兌每美元周一低見1346，為13年低位，昨繼續偏軟，收報1345.5，在13年低位徘徊。為阻止韓圜跌勢，韓國外匯管理局昨曾對匯市作出口頭干預，警告將徹底審視海外市場是否存在投機行為。韓國總統尹錫悅亦表示，將通過緊急經濟對策會議等管控匯率風險。韓圜的跌幅昨一度收窄。

投資者傾向追求更高的回報，美元強勢引發對韓國市場資本外流的擔憂。韓國是出口導向型經濟體，維持本幣匯率穩定相當重要。自今年以來，受聯儲局加息等因素影響，韓圜兌美元已貶值超過一成。受韓圜疲軟等因素影響，韓國7月通脹率按年升6.3%，創近24年高位。

部分分析認為，韓國當局作出口頭干預，可能會降低韓國央行在本周四議息會議大幅加息的風險。分析師預期，韓國央行本周將加息0.25厘。該央行上月為遏抑通脹，大幅加息0.5厘。

分析：韓官方出口術

大幅加息風險降

加息旨在抑制通脹，但可能會增加償債負擔，並拖慢經濟增長。韓圜貶值雖有助提振出口，但面對全球經濟轉弱，該國出口有所放緩，並已連續多月錄得貿易逆差。韓國海關數據顯示，受進口能源價格高企等因素影響，8月頭20天，韓國的貿易逆差為102億美元。若此趨勢持續，該國可能會在8月錄得連續5個月貿易逆差。倘貿易逆差持續，將會為韓國外匯儲備帶來下行風險。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

京東次季多賺四成勝預期 零售收入增長放緩 徐雷稱上市後最大挑戰
京東次季多賺四成勝預期 零售收入增長放緩 徐雷稱上市後最大挑戰
京東物流業績改善 上季轉賺2.13億
京東物流業績改善 上季轉賺2.13億
快手虧損收窄至13億 內地提前兩季錄盈利
快手虧損收窄至13億 內地提前兩季錄盈利
平保半年多賺4％ 新業務價值跌28.5％
平保半年多賺4％ 新業務價值跌28.5％
房地產投資佔比降至5.2% 餘額2228億人幣
房地產投資佔比降至5.2% 餘額2228億人幣
銀債首日認購反應佳 匯豐中銀稱人數創新高
銀債首日認購反應佳 匯豐中銀稱人數創新高
恒地半年基礎盈利少逾三成 下半年擬推9項目 冀港盡快免檢通關
恒地半年基礎盈利少逾三成 下半年擬推9項目 冀港盡快免檢通關
新地委任3執董 「新血」趨年輕
新地委任3執董 「新血」趨年輕
科興疫苗銷量降 中生製藥少賺77%
科興疫苗銷量降 中生製藥少賺77%
潤地前黨委書記 唐勇涉違法遭查
潤地前黨委書記 唐勇涉違法遭查
安踏收入升 純利跌6.6%
安踏收入升 純利跌6.6%
復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前
復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前
樂華娛樂今招股 每手3434元入場
樂華娛樂今招股 每手3434元入場
美綜合PMI見27月低 加息預期持續 美10年債息3厘徘徊
美綜合PMI見27月低 加息預期持續 美10年債息3厘徘徊
印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠
印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠
張兆聰：運動股績後榮辱互見 安踏候低吸
張兆聰：運動股績後榮辱互見 安踏候低吸
技術取勝：香港寬頻或下試7.5元
技術取勝：香港寬頻或下試7.5元
劉思明：內地旅業復蘇 同程穩健之選
劉思明：內地旅業復蘇 同程穩健之選
周顯：建立「特區中的特區」建議
周顯：建立「特區中的特區」建議
湯文亮：什麼人認為樓市不會大跌
湯文亮：什麼人認為樓市不會大跌
盧楚仁：英鎊貶值風險有增無減
盧楚仁：英鎊貶值風險有增無減
NOVO 1B周六第三輪推售188伙 大角嘴單幢樓花盤Larchwood今開價
NOVO 1B周六第三輪推售188伙 大角嘴單幢樓花盤Larchwood今開價
MIAMI QUAY最快本周上樓書 下周開價
MIAMI QUAY最快本周上樓書 下周開價
富強苑最低層2房4年實蝕逾一成
富強苑最低層2房4年實蝕逾一成
東涌本月租賃再破百宗 水藍‧天岸呎租30元
東涌本月租賃再破百宗 水藍‧天岸呎租30元
便利店18萬租海防道舖
便利店18萬租海防道舖
安達臣道首幅商業地估值最高逾9億
安達臣道首幅商業地估值最高逾9億
名日．九肚山 群山環抱 遠眺吐露港
名日．九肚山 群山環抱 遠眺吐露港
生活用品最近可到火炭購買
生活用品最近可到火炭購買
黃清瑤：Global X綠債ETF 抗股市波動
黃清瑤：Global X綠債ETF 抗股市波動