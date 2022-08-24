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樂華娛樂今招股 每手3434元入場

【明報專訊】阿里影業（1060）有份持股、內地藝人管理公司樂華娛樂（2306）今起招股至下周三（31日），集資最多11.3億元，一手入場費3434.27元，將於9月7日掛牌上市，聯席保薦人為中信建投及招商證券。集團董事長兼首席執行官杜華表示，留意到近來香港市場湧現許多優秀的歌手和演員，「點名」偶像團體Mirror尤其廣受年輕人歡迎，希望未來可吸引更多藝人加入公司，並期望與香港經紀娛樂公司合作。

期望與港經紀娛樂公司合作

內地近年就娛樂行業頒布多項新規，包括打擊「陰陽合同」、不准違法失德藝人表演等。樂華娛樂旗下知名藝人包括韓庚、范冰冰胞弟范丞丞等，集團執行董事兼總裁孫一丁表示，現時中國娛樂行業有逾千家公司競爭，出現良莠不齊的情况，預計未來監管會趨向常態化，反而會為集團等擁有領先市場地位的公司創造更大發展空間。他強調，集團從小培養藝人的道德思想，確保藝人通過相關要求，亦是簽捧新人一條最重要的紅線。

孫一丁提到，是次IPO引入嘉實資本、藍色光標國際及貓眼香港（1896），合共涉資2.76億元。他透露，集團和藍色光標成立了合資公司發展虛擬藝人業務，期望把項目做得更大，又指貓眼作為行業的上游平台，過往亦有為樂華旗下藝人活動及演唱會進行銷售工作，未來雙方在劇集及電影方面會有更多投入。

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