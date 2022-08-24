復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前

【明報專訊】隨着各地鬆綁入境規定，加上疫情靠穩，旅遊業逐步復蘇。復星旅文（1992）周一（22日）公布上半年淨虧損大幅收窄至1.97億元（人民幣，下同），去年同期為淨虧損20.05億元。集團副總裁兼首席財務官蔡賢安昨於傳媒會議上，雖然沒有正面回應今年全年能否扭虧，但認為按照目前良好的預訂勢頭，對今年下半年的表現樂觀。
據集團截至8月6日數據，今年下半年的累計預訂營業額較去年同期增加38.5%，較疫情前、2019年下半年的營業額增加約14%。復星旅文昨天收報11港元，跌1.8%。
疫情爆發以來，內地採取鐵腕清零的政策。復星旅文董事長兼首席執行官錢建農稱，難以預計中央政策何時會調整，但按目前的實際情况而言，零星的清零使政策變得更「靈活」。他續稱，復星旅文於過去兩年多已累積不少經驗，認為在「節流」以外，如何面對市場的快速復蘇亦是重點。
續拓新品牌 目標明年逾30酒店
錢建農表示，集團繼續向新市場發展Casa Cook和Cook's Club系列品牌，將以輕資產模式進一步在全球擴大其酒店板塊，目標於2023年底佈局不少於30家酒店。截至今年6月底，集團在歐非中東已有15家酒店，中國亦有1家；其中4家於今年上半年新開。