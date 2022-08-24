復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前

據集團截至8月6日數據，今年下半年的累計預訂營業額較去年同期增加38.5%，較疫情前、2019年下半年的營業額增加約14%。復星旅文昨天收報11港元，跌1.8%。

疫情爆發以來，內地採取鐵腕清零的政策。復星旅文董事長兼首席執行官錢建農稱，難以預計中央政策何時會調整，但按目前的實際情况而言，零星的清零使政策變得更「靈活」。他續稱，復星旅文於過去兩年多已累積不少經驗，認為在「節流」以外，如何面對市場的快速復蘇亦是重點。

續拓新品牌 目標明年逾30酒店

錢建農表示，集團繼續向新市場發展Casa Cook和Cook's Club系列品牌，將以輕資產模式進一步在全球擴大其酒店板塊，目標於2023年底佈局不少於30家酒店。截至今年6月底，集團在歐非中東已有15家酒店，中國亦有1家；其中4家於今年上半年新開。