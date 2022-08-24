安踏收入升 純利跌6.6%

安踏上半年收入按年升13.8%至259.65億元，其中安踏品牌收入133.6億元，按年增26.3%；FILA收入錄107.77億元，按年跌0.5%；在DESCENTE及KOLON SPORT帶動下，其他品牌收入為18.3億元，按年升29.9%。

特步期內收入按年升37.5%至56.83億元；其中主品牌的收入增長36.2%至48.97億元，毛利率輕微提升至42%。

特步維持全年銷售增長30%目標

集團首席財務官楊鷺彬表示，疫情加上宏觀經濟受壓，消費者更着重性價比，有利特步主品牌銷售，預計主品牌下半年銷售可增長25%，維持整體全年銷售增長30%的目標。

至於索康尼（Saucony）及邁樂（Merrell）品牌，楊鷺彬表示，下半年將強化電商銷售，全年銷售目標亦由50%調升至約60%至70%，料全年虧損控制在5000萬元之內。