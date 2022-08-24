經濟

新地委任3執董 「新血」趨年輕

【明報專訊】新地（0016）昨宣布，委任劉德揚、馮秀炎及陳康祺任執行董事，即日生效。今次變動規模在新地董事局並不多見，此前同時委任多名執董已回溯至2013年。

值得留意的是，現時新地董事局「四大天王」中，除馮玉麟外，其餘3人包括兩名董事總經理黃植榮及雷霆，以及最年輕董子豪，年齡最小亦已63歲，新董事相對年輕，馮秀炎60歲，其餘二人分別57及58歲。據了解，新地今次的變動背後並無特別原因，只是完成委任執董的工作。

現時新地董事會共有20人，當中只得獨立非執行董事梁高美懿及馮秀炎為女性。聯交所去年12月發布《企業管治守則》的諮詢總結，現行上市公司需在不遲於2024年12月31日委任一名其他性別的董事，並在董事會層面達到性別多元化訂立目標數字及時間表，每年需檢討成員多元化政策。

馮秀炎早於1991年加入新地，現時負責香港、上海、南京、北京及杭州多個主要商場的策略規劃、發展及管理。馮秀炎每年可獲董事袍金30萬元，每年酬金約2000萬元。

陳康祺為項目總監，負責集團在香港、杭州及廣州多個主要住宅、商業、工業及綜合式發展項目，並參與大部分新投標項目的可行性研究工作，亦是新意網（1686）的非執行董事。陳康祺每年可獲董事袍金30萬元，每年酬金約1500萬元，包括擔任新意網非執董的袍金4.5萬元。

劉德揚現年57歲，2017年加入集團並駐紮上海，負責華東地區、北京及成都的地產業務，以及內地業務拓展及政府關係工作。劉德揚每年將可獲董事袍金30萬元，每年酬金約1820萬元。

相關字詞﹕企業管治守則 陳康祺 馮秀炎 聯交所

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