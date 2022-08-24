房地產投資佔比降至5.2% 餘額2228億人幣

上半年總投資收益率跌至3.1%

平保房地產債權投資為546億元，按半年減少6.87%。平保整體債權計劃和債權型理財產品投資佔整體投資10.8%，投資規模為4594.56億元，其中房地產行業佔18.8%。該行表示，債權投資信用風險整體可控，有95.8%相關投資的外部評級為AAA級，並規避高了風險行業和區域，資產分散於非銀行金融、房地產、高速公路等行業，地區集中於北京、上海、廣東等沿海地區。

平保上半年總投資收益率為3.1%，按年下跌0.4個百分點，總投資收益為602.85億元，按年跌8.73%，其中淨已實現及未實現虧損為337.11億元，相對去年同期錄85.98億元收益，主要受資本市場波動影響令投資收益承壓。不過平保今年沒有如同去年需為內房華夏幸福的投資作出減值撥備，今年上半年投資資產減值損失只有5000萬元，去年同期則錄201.12億元。