經濟

京東物流業績改善 上季轉賺2.13億

【明報專訊】京東集團（9618）昨日「放榜」，系內兩家上市公司同日公布的半年業績均有改善。其中京東物流（2618）次季淨虧損大幅收窄，由去年同期的42.14億元（人民幣，下同）大幅收窄至8338.2萬元。以非國際財務報告準則（non-IFRS）計算，京東物流次季更轉虧為盈賺約2.13億元，去年同期為虧損1.36億元。不派中期息。京東物流昨天收升0.1%，報14.1港元。

收入按年增兩成

截至今年6月底止3個月，京東物流收入錄得312.72億元，按年增加兩成（見表）。其中一體化供應鏈客戶貢獻201.61億元收入，按年增加10.7%；其他客戶貢獻111.11億元收入，按年增加41.6%。

同系的京東健康（6618）亦公布，上半年純利錄得2.23億元，扭虧為盈，去年同期為虧損4.54億元。調整後純利為12.11億元，按年增加82%。不派中期息。京東健康昨天升1.5%，報57.75港元。

京東健康半年轉賺2.23億

截至今年6月底止6個月，京東健康收入按年增加48.3%至202.25億元。其中，來自醫藥和健康產品銷售的收入為174.82億元，按年增加48.6%；平台、廣告及其他服務的收入錄得27.43億元，按年增加46.2%。期內，京東健康年度活躍用戶數1.313億，按年增加2270萬。

相關字詞﹕京東健康 京東物流

上 / 下一篇新聞

京東次季多賺四成勝預期 零售收入增長放緩 徐雷稱上市後最大挑戰
京東次季多賺四成勝預期 零售收入增長放緩 徐雷稱上市後最大挑戰
快手虧損收窄至13億 內地提前兩季錄盈利
快手虧損收窄至13億 內地提前兩季錄盈利
平保半年多賺4％ 新業務價值跌28.5％
平保半年多賺4％ 新業務價值跌28.5％
房地產投資佔比降至5.2% 餘額2228億人幣
房地產投資佔比降至5.2% 餘額2228億人幣
銀債首日認購反應佳 匯豐中銀稱人數創新高
銀債首日認購反應佳 匯豐中銀稱人數創新高
恒地半年基礎盈利少逾三成 下半年擬推9項目 冀港盡快免檢通關
恒地半年基礎盈利少逾三成 下半年擬推9項目 冀港盡快免檢通關
新地委任3執董 「新血」趨年輕
新地委任3執董 「新血」趨年輕
科興疫苗銷量降 中生製藥少賺77%
科興疫苗銷量降 中生製藥少賺77%
潤地前黨委書記 唐勇涉違法遭查
潤地前黨委書記 唐勇涉違法遭查
安踏收入升 純利跌6.6%
安踏收入升 純利跌6.6%
復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前
復星旅文虧損收窄 下半年預訂勝疫前
樂華娛樂今招股 每手3434元入場
樂華娛樂今招股 每手3434元入場
美綜合PMI見27月低 加息預期持續 美10年債息3厘徘徊
美綜合PMI見27月低 加息預期持續 美10年債息3厘徘徊
韓圜兌美元見13年低位
韓圜兌美元見13年低位
印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠
印度產首批iPhone 14傳最快10月出廠
張兆聰：運動股績後榮辱互見 安踏候低吸
張兆聰：運動股績後榮辱互見 安踏候低吸
技術取勝：香港寬頻或下試7.5元
技術取勝：香港寬頻或下試7.5元
劉思明：內地旅業復蘇 同程穩健之選
劉思明：內地旅業復蘇 同程穩健之選
周顯：建立「特區中的特區」建議
周顯：建立「特區中的特區」建議
湯文亮：什麼人認為樓市不會大跌
湯文亮：什麼人認為樓市不會大跌
盧楚仁：英鎊貶值風險有增無減
盧楚仁：英鎊貶值風險有增無減
NOVO 1B周六第三輪推售188伙 大角嘴單幢樓花盤Larchwood今開價
NOVO 1B周六第三輪推售188伙 大角嘴單幢樓花盤Larchwood今開價
MIAMI QUAY最快本周上樓書 下周開價
MIAMI QUAY最快本周上樓書 下周開價
富強苑最低層2房4年實蝕逾一成
富強苑最低層2房4年實蝕逾一成
東涌本月租賃再破百宗 水藍‧天岸呎租30元
東涌本月租賃再破百宗 水藍‧天岸呎租30元
便利店18萬租海防道舖
便利店18萬租海防道舖
安達臣道首幅商業地估值最高逾9億
安達臣道首幅商業地估值最高逾9億
名日．九肚山 群山環抱 遠眺吐露港
名日．九肚山 群山環抱 遠眺吐露港
生活用品最近可到火炭購買
生活用品最近可到火炭購買
黃清瑤：Global X綠債ETF 抗股市波動
黃清瑤：Global X綠債ETF 抗股市波動