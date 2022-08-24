京東次季多賺四成勝預期 零售收入增長放緩 徐雷稱上市後最大挑戰

明報記者 蔡穎霖

截至今年6月底止的3個月，京東集團總合併收入錄得2676億元（人民幣，下同），稍勝市場預期的2616.67億元。純利按年增加4.5倍至43.76億元（見表），遠勝市場預期的16.72億元；經調整淨利潤為64.89億元，亦好過市場預期的44.19億元，按年錄得40.2%增長。京東股價昨天收升1.2%，報221.4元；京東美股（美：JD）開市初後表現反覆，截至昨晚11時等同較港股收市升0.6%。

股價昨逆市升1.2% 美股早段續漲

期內，京東的合併經營利潤按年飈升11.5倍至37.58億元，其中京東零售佔約81.73億元，按年升36.5%；京東物流（2618）則由虧轉盈，從去年同期的虧損3.57億元轉賺3600萬元。包括京東產發、京喜、海外業務及技術創新的新業務，亦由去年同期的虧損30.2億元，收窄至上季的20.32億元。

新業務虧損收窄至20.32億

投行晨星此前曾發表報告，表示京東擁有自家物流、供應鏈團隊，集團於疫情下更好掌控配送能力。徐雷表示，京東供應鏈能力仍有進步空間，更稱「京東在供應鏈的投入和業務模式非常堅定，有我們對供應鏈的理解，不會追隨任何一個競爭對手或是同行。」

零售業務方面，徐雷稱上季以民生、家庭相關類別商品增長較好，酒水、手機類商品則受疫情及宏觀經濟影響，表現相對較弱。他又表現，由於京東不單靠「網購」，而是「線上+線下」雙線發展，進一步加強全渠道佈局，故零售業務增長更好。期內，京東來自商品收入2260.2億元，按年微升2.9%。

稱不單靠網購 線上線下雙線發展

京東於今年3月曾經進行新一輪組織架構調整，其中包括成立同城業務部，聚焦家居、家政、本地生活等板塊。徐雷強調，集團將把同城零售作為重要的業務，包括產品及系統等，目前仍然在整合的過程中。他表示，整個行業紛紛「殺入這個賽道」，但是京東仍要做出理性判斷；訂單總商品交易額（GMV）並非集團短期追求的目標。