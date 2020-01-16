映灣園業主移民啃辣稅蝕149萬

持貨年半實蝕近兩成

中原地產資深分區營業經理陳偉業表示，上述單位原業主於2020年12月以898萬元購入單位，持貨僅約1年半轉手，雖帳面獲利72萬元或約8%，但若計及交易使費及相等於成交價10%的額外印花稅約97萬元，原業主料實蝕逾149萬元或近17%；至於新買家則為剛獲香港永久居民身分的外籍用家。

昇薈業主支付辣稅實蝕14%

另資料顯示，東涌昇薈6座高層B室，實用面積1033方呎，3房1套連儲物房間隔，上月以1228萬元易手、實呎11,888元。原業主2020年5月以1200萬元購入單位，持貨兩年多，帳面獲利28萬元或約2%。

若計及基本使費及相等於新成交價10%的額外印花稅，料原業主實蝕逾164萬元，實際蝕幅近14%。

藍天海岸1房

542萬沽逾年半低

除「啃辣稅」沽貨離場外，區內亦有屋苑錄新低價成交。中原地產高級分行經理王文彬表示，東涌藍天海岸5座低層F室，實用面積388方呎，1房間隔，享山景，以542萬元沽出，實呎13,969元，做價為屋苑逾1年半新低。原業主2012年7月330萬元購入，帳面仍獲利212萬元或64%。屋苑對上低價紀錄同樣來自5座低層F室，與上址面積、間隔相同，2020年12月以518萬元易手、實呎13,350元。

利奧坊．凱岸1房蝕12%

市區半新盤續錄蝕讓成交。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴利奧坊．凱岸1座中層J室，實用面積249方呎，1房間隔、望泳池及內園景，最新以570萬元易手、實呎22,892元。

原業主2018年7月以約620.3萬元一手購入，持貨約4年，帳面已蝕50.3萬元或約8%；若連使費計料原業主實蝕逾76萬元或逾12%。