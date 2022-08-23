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2022年8月23日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
內地按息基準 5年期LPR減0.15厘 1年期降0.05厘 分析：減幅未夠支持樓市
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周大福5億沽根德道屋地 料賺9倍
周顯：安撫受辱債仔的方法
【明報專訊】有一位老闆，我不時去他的飯堂食飯，一張大桌子，永遠坐了十幾人，有些是他的手下，有些是其客戶，都是問他借錢，求他幫忙的那種。
相關字詞﹕
投資二三事
周顯
財經專欄
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