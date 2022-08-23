明源雲中期盈轉虧 下半年攻產品升級

截至今年6月底六個月，明源雲收入按年下跌9.5%至8.81億元。經調整淨虧損錄得3.43億元，盈轉虧；去年同期錄得1.94億元純利。收入按業務劃分，SaaS產品收入按年增加21.3%，貢獻6.69億元，佔總收入的比例上升至76%，按年增加19.3個百分點。未履約的長期SaaS合同的金額為8.954億元，按年增加6.2%。

ERP解決方案收入削近半

期內，ERP解決方案收入按年急跌49.8%，貢獻2.12億元，佔總收入的比例不足25%。明源雲解釋，主要由於受到宏觀環境及疫情反覆的不利影響，終端客戶在ERP解決方案的投入更為謹慎，相當一部分項目被延期或者取消，項目交付執行周期拉長所致。

展望未來，明源雲認為，內房整體處於低谷，但在政府相關政策下正緩慢恢復，相信未來逐步恢復正常後，重新面向未來的市場競爭，開發商會進一步加大在數字化轉型上的投入。