康師傅半年純利跌近四成 照派特別中期息

即食麵飲品毛利率齊挫

康師傅表示，受國際局勢及部分地區疫情與氣候異常影響，經濟運行出現波動，行業經營壓力變大。期內兩大核心產品毛利率均錄得跌幅，即食麵收入按年升6.3%至135.21億元，但因原材料價格上漲，令即食麵毛利率按年跌3.26個百分點至20.63%，拖累即食麵純利跌四成至5.44億元。飲品收入按年升9.1%至242.95億元，而受原材料價格上漲及組合變化影響，飲品毛利率跌2.64個百分點至32.14%，飲品純利跌37.1%至7.44億元。

展望下半年，康師傅表示，宏觀環境仍存在複雜性與不確定性，但中國消費規模大，長期向好的基本面沒有改變。

康師傅又表示，即食麵事業繼續用多價格帶、多規格、多元化口味產品滿足消費者的需求。飲品事業則會繼續聚焦核心品類、推進產品結構調整。