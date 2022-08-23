煤氣稱短期紅股無望 投行料下半年增長續弱

明報記者 蔡穎霖

大摩引述煤氣管理層指出，雖然煤氣是氫化植物油（HVO）和可持續發展航空燃料（SAF）的領先供應商，但由於商品風險因素，煤氣將不再擴大相關業務。該行直言，因應HVO和SAF的進入門檻，比煤氣大力發展的太陽能業務更高，認為決定令人失望。

資本支出料3年增一倍

此外，對於煤氣今年上半年的表現，摩根士丹利亦認為內地業務貢獻收入「令人失望」，並引述管理層表示，未來3年資本支出預算將由150億元增加一倍至300億元。該行表示，由於煤氣認為今年的盈利將會持平或略跌，預視煤氣將有大量的資本支出，故預計煤氣復派紅股的機會微。摩根士丹利給予評級「與大市同步」，目標價8元。

展望未來，瑞銀則引述管理層指出，預計煤氣全年利潤將持平，本港煤氣銷售量增長1.2%，內地燃氣銷售量（不包括上海）增長6%至8%。該行表示，雖然煤氣上半年表現受壓，但預計投資者對業績的反應基本中性。瑞銀給予煤氣「中性」評級，目標價9元。

花旗：盈利疲弱 股息率4.3%欠吸引

瑞信報告指出，煤氣上半年業績略遜預期，期內經營溢利按年下跌23%，較該行預計的下跌13%至18%差。該行表示，有見煤氣在港業務增長有限，以及加上成交量增長低於中國同業，故給予「跑輸大市」評級，目標價9.1元。

花旗認為，雖然預計煤氣下半年的燃氣銷量及單位毛利有所改善，但公司盈利長期疲弱，認為未足以成為一隻吸引投資者的增長股。該行形容，煤氣的股息率4.3%吸引力有限，認為作為收息股並不吸引，預測煤氣於2023年至2024年的派息增長空間有限。