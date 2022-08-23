郵儲行半年多賺15% 不良率持平

【明報專訊】郵儲銀行（1658）公布中期業績，純利按年上升14.88%至471.14億元（人民幣，下同）。營業收入按年上升10.05%至1736.35億元，淨利息收入按年上升3.8%至1371.17億元，淨利息收益率按年下跌0.1厘至2.27厘，淨手續費收入按年上升56.44%至178.8億元。
淨利息收益率跌0.1厘
截至今年6月底止上半年，郵儲行信用減值損失按年減8%至270.99億元，其中，客戶貸款減值損失260.98億元，按年增加64.28%，主要是該行主動應對宏觀經濟形勢變化和疫情影響，為增強未來風險抵禦能力，加大了貸款撥備計提力度。
不過，該行在攤餘成本計量金融投資信用損失錄4.64億元回撥，相對同期有60.97億元撥備，減少信用損失。
信用減值損失降8%
不良貸款方面，郵儲行截至今年6月底不良貸款餘額為588.88億元，不良貸款率為0.83%，按年持平，較去年底則增0.01個百分點。
其中不良貸款中個人貸款為主，佔約437.54億元，不良率較去年底增0.17百分點至1.11%；至於企業貸款不良率雖較去年底下降，但當中涉境內房地產業的不良貸款金額大增至17.9億元，不良貸款率1.01%，較去年底大增80倍或0.99個百分點。