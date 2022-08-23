恒指公司：擴至80隻藍籌無固定時間表

4藍籌新貴 僅周大福跌

恒指公司表示，成份股的選擇基於一籃子因素，例如市值、成交量、行業代表性，以及個股在每一次評審期間的財務表現。根據恒指公司去年預計，至今年中成分股數量會增至80隻，惟據上周公布的變動，成分股僅增至73隻，未及原初預期。不過，恒指公司早在6月發表網誌時，已預告80隻藍籌股非「硬指標」，挑選新藍籌股的門檻要求，不可單純為了達到80隻的目標而有所降低。自2021年第一季起至今年第一季，5次季度指數檢討中，每次亦有淨新增數目穩定，平均增加約3隻成份股。除上述4隻股份染藍外，恒指公司上周亦宣布國指納入商湯（0020），並剔除中國太保（2601）。

恒指昨日反覆再跌逾百點，而上周五獲納入的4隻股份，僅周大福（1929）下跌0.6%；至於獲進一步納入國指的商湯（0020），則升逾4%。

恒指跌116點 科指連挫3日

港股昨日表現持續低迷，收市跌116點，報19,656點，成交金額僅830億元。國指跌24點，報6695點；科指連跌第三個交易日，跌40點，報4152點。4隻染藍股份僅一隻跌，周大福昨曾高見17.48元，升6.8%，創1個月高位，尾市倒跌0.6%；翰森製藥升3.2%，報16元；神華升2.1%，亦曾創1個月高位至24.35元；百度升0.9%，報128.9元。納入國指的商湯升4.3%，報2.19元；被剔除的中國太保則跌2.8%，報15.78元。