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基金經理籲增持黃金 分散風險

【明報專訊】若近退休之年，但遇上通脹，退休生活開支預算會大增。St. James's Place Asia（SJP）發布一項研究報告，約三分之二受訪者未有在財務規劃考慮通脹因素。為應對通脹，尤其是可能出現的滯脹，一般情况下可考慮受惠通脹的黃金。

明報記者 龍彩霞

St. James's Place Asia（SJP）上周公布年齡介乎45至64歲的香港人中，有62%的受訪者未有考慮規劃退休生活，而73%未有在規劃中考慮通脹因素。2022年將成為全球風險資產的分水嶺，股票和債券雙雙下跌。黃金因其對冲波動的特點，在今年大部分時間保持韌性，但隨着債券收益率上升，金價會否也受考驗？

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，指美元觸及2000年代初以來高位，而「美元微笑」理論指美元在全球增長的兩端都表現良好；現時聯儲局改變政策或者能減緩美元升勢，但這情况可能只會在美國經濟增長大幅放緩，或通脹顯著回落時才會出現，因此以目前情况看來，他認為美元將保持強勢。

星展：黃金表現勝股債匯

但另一方面，星展投資總監侯偉福表示，通脹和債券收益率上升可能將在未來幾個季度持續，投資者應謹慎，要構建具有韌性的投資組合。美國通脹及息率急升情况下，全球金融市場波動加劇，包括股票和債券都急跌。年初至今，黃金價格一直堅挺，黃金的需求仍然強勁。由於市場受到俄烏戰爭、經濟增長放緩及通脹加劇這3個因素影響，黃金的表現勝於股票、債券和外匯等，因此可成為投資組合對冲工具。

施羅德多元資產基金經理Ugo Montrucchio表示，隨着經濟衰退憂慮開始顯現，黃金的表現通常會在首次加息後做好。正如抗通脹債券（TIPS）一樣，該資產類別的風險可能以實際孳息率快速上升的方式呈現。雖然考慮到這個重要信號，但他認為現階段仍看好黃金，因為這類資產對地緣政治風險呈「凸性」反應，在多元化投資組合中所佔比例通常偏低，而且在央行集中儲備中扮演分散風險的角色。故商品在未來數月仍將是分散風險的主要工具。

在可見的未來，通脹可能仍將高於目標水平，而過渡至滯脹環境的風險亦已顯著增加。Ugo Montrucchio表示，在未來數月，投資在包含兩類資產的多元化投資組合仍然是恰當做法：一類是那些有望對冲通脹高企尾部風險情景的資產，例如原材料、貴金屬及以實物資產為主的股票行業；另一類是對經濟動力快速下滑反應正面的資產（如通脹掛鈎債券）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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