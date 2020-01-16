經濟
睇樓速遞

香港地產

NOVO LAND 打造北歐愜意生活

【明報專訊】繼元朗錦上路站柏瓏系列於第二季大開紅盤後，近期新界西北再有全新焦點大盤登場。新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND系列，單位總數多達4500伙，屬屯門歷來最大型私人住宅發展，早前推售的第1A期提供824伙，現時已累積沽出約99%單位，僅餘零星餘貨待售；屋苑以打造北歐生活模式為主調，設計意念簡約而不失型格及環保。此外，NOVO LAND系列的住客會所連園林，總面積達40萬方呎，規模之大料屬屯門私宅之冠。

明報記者 容婌維

攝影 黃志東、劉焌陶、鄧宗弘

位處屯門欣寶路的NOVO LAND系列，單位總數多達4500伙。發展商聲稱，由屋苑乘車前往港鐵兆康站，車程只需約2分55秒；若選擇由屋苑步行往兆康站，步程估計需時10餘分鐘。

10條巴士線途經屋苑 交通方便

可留意是，九巴計劃新增8條途經NOVO LAND，前往港鐵兆康站、屯門站及其他外區的巴士線，加上現有2條巴士線，意味將來共有10條巴士線途經屋苑，對外交通更方便。

NOVO LAND第1A期，樓花期長約1年，提供8款開放式至3房標準戶型，當中主要屬開放式廚房設計，部分附連活動趟門，實用面積234至701方呎，其中開放式至2房戶型約佔80%。至於為數37伙的連平台或花園特色戶，實用面積213至1467方呎，屬開放式至4房間隔，其中4房單位均屬特色戶，部分附連私家天台泳池，為該地段私宅少見的設計。

特色戶全為4房 部分連泳池

屋苑景觀方面，以屯門同區樓景和山景為主；惟可留意是，項目還有其他發展期數，意味第1A期入伙後，住戶可能會受建築工程聲浪影響。

NOVO LAND第1A期早前已開放兩間交樓標準示範單位、1間無改動連家俬示範單位；當中連家俬示範單位，以Elverum 2座28樓N室為藍本，實用面積471方呎，屬2房連開放式廚房間隔，單位間隔未有改動，並加入全套家具，可讓準買家參考。值得留意，購入上述單位的買家，可獲贈示範單位全套家具。

有別一般方方正正交樓標準，單位預設不少弧形設計，可見於玄關鞋櫃、睡房牆身及浴室淋浴間等，為單位營造舒適和流線形感覺，屬第1A期唯一採此設計的單位。另外，單位睡房預設透明玻璃間隔，並採用趟門，有助增加空間感，可充當作書房或兒童房。

內籠方正 個別開放式廚房連趟門

2房交樓標準示範單位，以Elverum 1座18樓P室為藍本，實用面積418方呎，同樣為2房配開放式廚房間隔。單位內籠間隔方正，與一般新盤2房戶相若，以一條短走廊貫通兩間睡房及浴室。餘下一間示範單位以Elverum 2座18樓K室為藍本，實用面積248方呎，採開放式間隔，起居室呈長形，外接露台，是項目入場門檻最低戶型。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
美高梅金殿超濠資本增至50億
美高梅金殿超濠資本增至50億
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
估值過高 拒投資電動車股
估值過高 拒投資電動車股
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
星展冀人工智能推動銀行業務
星展冀人工智能推動銀行業務
求職配對App 餐飲零售需求大
求職配對App 餐飲零售需求大
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳獲唱好 中移購19739
金子：績佳獲唱好 中移購19739
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
揀跑贏大市收息股勝買債
揀跑贏大市收息股勝買債
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動
溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
林少陽：現市况機會仍多於風險
林少陽：現市况機會仍多於風險
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
技術取勝：香港小輪處上升軌
技術取勝：香港小輪處上升軌
李順威：50/200天線分析有趣發現
李順威：50/200天線分析有趣發現
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
周顯：內捲騙局反映香港難撈
周顯：內捲騙局反映香港難撈
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
上月商舖買賣註冊量跌價升
上月商舖買賣註冊量跌價升
黃光耀參與「學校起動」
黃光耀參與「學校起動」
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
基金經理籲增持黃金 分散風險
基金經理籲增持黃金 分散風險