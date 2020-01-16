美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%

可留意的是，即使計及賣方早前沒收的訂金金額，重沽單位後仍少賺約42.5萬元或4%。不過，原業主早於2005年2月以293萬元購入，持貨17年，帳面仍賺643萬元或約2.2倍。

映灣園再現呎價跌穿1萬元成交

美聯首席高級營業經理吳楚興表示，東涌映灣園新錄3座中層A室易手，實用面積940方呎、3房1套連儲物房間隔，以931萬元售出、實呎9904元，較銀行估價低約6%；不過，原業主2010年6月以433萬元購入，持貨12年，帳面仍賺498萬元或1.2倍。

根據代理數據，屋苑對上一宗成交呎價低於1萬元個案，於今年2月、即第五波疫情肆虐期間錄得，屬第5座低層實用面積956方呎H室3房戶，以955萬元易手，實呎9990元。

中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城第32座中層D室，實用面積327方呎2房間隔，以530萬元易手，實呎16,208元。原業主2019年4月約565萬元購入，持貨逾3年，帳面蝕35萬元；計及使費料實蝕約63萬元或11%。

都會駅特色戶12年升值逾五成

個別屋苑錄特色戶成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳都會駅2座高層G室，實用面積972方呎、3房1套間隔連272方呎平台，累減272萬元或13%後，以1828萬元易手、實呎18,807元；原業主2010年以約1190萬元購入，持貨12年，帳面獲利638萬元或約54%。

十大屋苑兩日20成交 太古城海怡續捧蛋

中原表示，過去兩日十大屋苑交投量按周升一倍，錄20宗成交，創今年4月中後、近18周新高，零成交屋苑包活鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島等。