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方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨

【明報專訊】何文田站上蓋、華懋大型住宅新盤瑜一部署短期登場之際，老牌發展商協成行發展、位於何文田勝利道的芳菲已屆現樓，正密鑼緊鼓計劃推售現樓；協成行「掌舵人」、集團董事總經理方文雄接受訪問時表示，芳菲早前已獲批入伙紙，料9月起推售現樓，除提供全新現樓示範單位及新價單外，亦因應息口上調等因素，新價單擬提供按揭計劃，以助買家上車。

芳菲現樓下月推 擬提供按揭

芳菲早於去年7月登場，當時首批30伙以折實均呎約2.6萬元推出市場，至今累售4伙、套現約3200萬元；換言之，項目尚餘67伙待售，方文雄估計，餘貨市值近9億元。

他續指，芳菲去年開售樓花時，售出單位數量不多屬可預期，而現樓單位的價錢，稍後將以貼市價推出；即使市場一時間仍未能消化集團的目標價錢，集團亦不急於求售，因為集團資金壓力不大，加上項目只有71伙單位，有別於其他大型屋苑，毋須刻意「求（銷）量」。

芳菲亦將仿效同系筲箕灣單幢項目遠晴，擬保留部分單位作收租，惟實際數量、租金價格則未有定案。方文雄強調，保留物業部分單位收租具一定靈活性，一來有租金收入，二來長遠看樓價將有升幅，屆時再轉售亦屬良策。

或保留部分單位收租

值得留意是，近日本港樓市持續受加息、國際及地緣政治等陰霾影響，個別銀行日前已上調H按封頂息率，對此，方文雄指芳菲稍後推出的新價單，擬提供按揭優惠計劃以助買家入市，平衡加息對買家的影響。舉例說，集團可為買家提供二按、或具彈性的按揭計劃。他認為，今年底前樓市將持續平穩，預計全年樓價仍可微升2%至4%。

預計全年樓價升2%至4%

另一方面，協成行亦籌備發展港島筲箕灣東大街全新住宅、屬於舊契項目。方文雄透露，項目剛完成清拆舊樓，現正落實開則、單位面積等細節，料單位實用面積不細於230方呎，最快2023年推出。

在集團可持續發展上，方文雄表示，協成行會選擇系內個別已呈老化、或市場競爭力較低的物業重建，同時積極進行舊樓併購、及有意參與市建局重建項目。

除地產業務外，方文雄認為，業務多元化將使集團在風險管理上較有優勢，所以會預留資金投資新興產業及海外市場。

明報記者 容婌維

（發展商專訪）

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