陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力

美國總統拜登表示，通脹可能有放緩勢頭，但當局要更加努力協助民眾紓緩困難。較早時公布數據顯示，美國消費物價指數升幅放緩，拜登稱，通脹升勢可能趨向溫和，民眾仍然受到高通脹的傷害。全球經濟情况不明朗，供應鏈樽頸問題持續，新冠疫情衝擊隨時重現，不能掉以輕心。

紐約聯邦儲備銀行一項調查發現，7月消費者對未來1年及3年通脹預期大幅下降，反映聯儲局在壓抑高通脹的努力，似乎正取得成果。消費者對未來1年通脹率的預期中值下降0.6個百分點，降至6.2%，是今年2月以來最低，主要是對汽油及食品價格增長預期大幅下降；對3年後物價的預期亦下降0.4個百分點，降至3.2%，是去年4月以來最低。

樓市股市表現料較好

油價高企是世界通脹主因，在今年俄烏衝突時飈上每桶123美元之上，由於美國的石油企業大力開發石油，令油價近期顯著回落，早前更跌至87美元。近期在93美元浮沉，相信經已抵消不少通脹壓力。

烏克蘭近期能夠在黑海以船隻運送大批大豆、粟米及小麥等糧食，將全球糧食短缺問題消解，亦大利降低通脹壓力。通脹得以紓緩，加息壓力自然減少，樓市股市等投資市場，將會有比較好表現。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]