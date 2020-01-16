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經濟
2022年8月22日星期一
張佩儀 財女手記
投資策略
港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
美高梅金殿超濠資本增至50億
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
估值過高 拒投資電動車股
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
星展冀人工智能推動銀行業務
求職配對App 餐飲零售需求大
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
環球經濟數據
金子：績佳獲唱好 中移購19739
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
揀跑贏大市收息股勝買債
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
林少陽：現市况機會仍多於風險
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
技術取勝：香港小輪處上升軌
李順威：50/200天線分析有趣發現
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
周顯：內捲騙局反映香港難撈
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
上月商舖買賣註冊量跌價升
黃光耀參與「學校起動」
NOVO LAND 打造北歐愜意生活
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
基金經理籲增持黃金 分散風險
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
【明報專訊】如何可以令退休後生活得到保障？每一位打工仔都要供強積金（MPF），但你又有否好好部署及管理？要有效管理，就須善用MPF，為未來退休鋪路。
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