徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力

早前有外媒分析,對華關稅導致通脹加劇的直接效果只有0.3百分點,但關稅提升成本的間接影響不容忽視,足足有1個百分點的通脹效應。除此之外,對華關稅原來還有另一意想不到的政治後果。

一篇名為「Is the American Soft Power a Casualty of the Trade War?」的學術文章指出:

We find a significant reduction in US movie revenue in regions more exposed to the Trump tariffs, but no corresponding reduction in the consumption of non-US movies. This is corroborated by a decline in online search for US movies, US tourist destinations, and US branded sports shoes. The aversion to US movies appears to persist at least to 2021. The effect is somewhat milder for more affluent people.

原來受對華關稅影響愈大的地方,當地荷李活片的票房收入下跌幅度愈大。有趣的是,這票房下跌主要不是傳統的財富效應,因為關稅對其他電影票房沒有明顯影響。

研究亦發現,對華關稅不但減少網上搜尋荷李活片的相關資訊,同時減少去美國旅遊的意欲和購買美國球鞋。換句話說,減少甚至撤銷對華關稅,其實有助增強美國在華的軟實力。

