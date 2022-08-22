經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動

【明報專訊】雖然美股持續回升，但由於內地經濟令市場失望，加上市場觀望重磅藍籌業績公布，大市交投偏靜。基於近期金融及經濟數據，包括工業增加值、零售及固定資產投資普遍遜於預期，促使人民銀行出手。人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，並充分滿足金融機構需求，當局決定把1年期MLF和7天逆回購利率均下降10個基點，至2.75厘和2厘，市場原預期會保持不變。而隨着MLF的意外下調，亦預示20日公布的貸款市場報價利率（LPR）很有機會會下調。以與房貸掛鈎的5年期LPR為例，估計或下調10至15個基點（截稿時未知結果）。

展望未來，縱使7月宏觀經濟現波動，供需兩端均有所放緩，但我們預計這只是景氣復蘇途中小波動，暫毋須過慮。我們以下會從內房、基建及防疫措施等三方面作闡述。

隨着央行再度調降MLF利率，LPR下行趨勢將延續，意味中國利率仍處於下行期，有助於地產需求復蘇。而近期愈來愈多城市密集刺激房地產需求，對房企的信用紓困亦開始加碼，在通脹開始抬頭背景下，房屋需求最差的時候或即將過去。據路透社引述消息報道，內地金融監管部門推出新措施緩解內房流動性壓力。由國有增信機構中債信用增進公司對民營房企發債開展效力更強的「全額不可撤銷擔保」，料中線房企拿地投資意願將重現走高，帶動上下游產業鏈加快恢復，支持經濟回溫。

至於基建方面，投資加碼趨勢仍將延續。7月單月基建投資增速同比雖然小幅走低，但仍錄雙位數增長，基於「穩增長」的前提下，基建投資高增趨勢不變，進一步為經濟托底。最後是常態化核酸檢測背景下，防疫政策邊際放鬆將是趨勢，防疫對經濟的影響將持續緩和。因此，我們判斷7月經濟波動並沒形成趨勢，下半年經濟景氣仍有望逐步回升。

紫金礦業淨利潤大增

今個星期第一隻股份是我們下半年選股之一的紫金礦業（2899）。集團已公布上半年業績，營業收入較同期增長20.6%至1324.6億元人民幣，歸屬於上市公司股東的淨利潤為126.3億元人民幣，同比大增89.9%。基本每股收益則為0.48元人民幣（上年同期為0.262元人民幣）。

與2021年全年業績表現對比，毛利率有所改善。產量方面，主力礦種產能大幅提升，其中銅（佔礦石部分收入56%）、金（佔礦石部分收入30%）分別按年增長70.47%及22.79%。

另外，集團亦正佈局碳酸鋰業務，現時整體碳酸鋰當量資源量超過1000萬噸，計劃年產能15萬噸以上，用以配合現時市場需求及為企業帶來新收入來源。綜合而言，集團強勁開採能力支持礦業分部向好，加上碳酸鋰業務拓展有望帶來收入持續增長，投資者可於現價約9元買入，目標價10.7元，8.1元為止蝕價。

另外，我們再次推介中移動（0941）。集團已公布次季業績。受惠數碼轉型，此部分收入增至 1108 億元人民幣，按年增 39%。是次中期息為每股 2.2港元，同比增長 34.9%，亦高於市場預期。業績表現高於市場預期，逐步增加派息比例均助股價於市况波動下提供一定抗跌能力。買入價為50元，兩級阻力分為53.2及54.3元，暫不設止蝕。值得留意的是，中移動將於9月6日除淨。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
美高梅金殿超濠資本增至50億
美高梅金殿超濠資本增至50億
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
估值過高 拒投資電動車股
估值過高 拒投資電動車股
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
星展冀人工智能推動銀行業務
星展冀人工智能推動銀行業務
求職配對App 餐飲零售需求大
求職配對App 餐飲零售需求大
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳獲唱好 中移購19739
金子：績佳獲唱好 中移購19739
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
揀跑贏大市收息股勝買債
揀跑贏大市收息股勝買債
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
林少陽：現市况機會仍多於風險
林少陽：現市况機會仍多於風險
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
技術取勝：香港小輪處上升軌
技術取勝：香港小輪處上升軌
李順威：50/200天線分析有趣發現
李順威：50/200天線分析有趣發現
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
周顯：內捲騙局反映香港難撈
周顯：內捲騙局反映香港難撈
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
上月商舖買賣註冊量跌價升
上月商舖買賣註冊量跌價升
黃光耀參與「學校起動」
黃光耀參與「學校起動」
NOVO LAND 打造北歐愜意生活
NOVO LAND 打造北歐愜意生活
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
基金經理籲增持黃金 分散風險
基金經理籲增持黃金 分散風險