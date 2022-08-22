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區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命

【明報專訊】近年NFT可謂風靡全球，大家除了關注其投資價值或用途外，對NFT背後數據（又稱「元數據」，metadata）的儲存方式又有多少了解？NFT元數據是指有關NFT的各項數據，包括NFT的名字、發行量、描述信息、媒體文件連結等，但NFT本身的圖像檔案或媒體文件實在太大，一幅頭像式的NFT動輒也要1M的儲存空間，假如把一個NFT項目（一般有1萬件）的圖像都存放於區塊鏈上，那系統肯定不勝負荷。所以把NFT圖像的媒體文件檔案及其他元數據儲存在去中心化網絡中更符合區塊鏈技術的實際運作，也是Web3.0的發展方向。

我們觀看YouTube、瀏覽維基百科、從雲端硬碟下載檔案等，都是從中心化伺服器請求獲取資料。若中心化伺服器同時接收過多資料存取請求，用戶下載速度便大大減慢，更甚是伺服器壞掉時，用戶便無法存取資料。中心化的互聯網巨頭也可禁止個別用戶存取資料。

儲存網絡去中心化 革命性資料儲存技術

在去中心化的網絡中，一個檔案會被細分為不同小份，分發給網絡上不同的節點。用戶可從最近的節點下載相應的檔案，避免了傳輸擠塞或依賴單一伺服器。無論是早期的BitTorrent（俗稱BT下載） ，或是現在較熱門的IPFS （星際檔案系統） 和Filecoin都屬於去中心化的儲存網絡。

在IPFS系統中，每件檔案都會加密，並且有獨立的Content Identifier（CID），這如同檔案的「身分證」。檔案一旦上載到去中心化的網絡便無法修改，上載修改後的檔案會被視為新版本並擁有全新的CID，所有版本的檔案都可存取。用戶下載某檔案時只需提供其CID，讓系統尋找鄰近的節點並下載該檔案。雖然概率很低，但假如所有擁有該文件的節點都下線，文件便無法存取。因此系統設計需要盡可能把檔案分發給更多的節點，或提供誘因吸引節點保持上線，而Filecoin便是其中一種解決方案。

Filecoin在IPFS的技術基礎上建立區塊鏈儲存網絡。礦工可通過把數據密封，貢獻儲存空間，以及通過提交複製證明（Proof-of-Replication）和時空證明（Proof-of-Spacetime） 賺取FIL代幣。另外用戶想儲存或檢索資料時，都需要向礦工支持FIL代幣，吸引礦工長期保持線上。因此在Filecoin上的資料能夠更有效長期保存。

無論從容量或安全考慮，去中心化儲存網絡是儲存NFT媒體文件的較佳選擇。最大的NFT交易平台OpenSea允許NFT創建者使用IPFS和Filecoin，藉着去中心化網絡創建不可篡改的NFT元數據。因此買家可以一直檢索他所購買的NFT媒體文件，對NFT項目更加有信心。現時大部分NFT項目的元數據都存放在IPFS，假如是存放在某單一伺服器的NFT項目，其價值將大打折扣。

讓NFT真正去中心化 讓人類連接太空

不止NFT，去中心化網絡甚至準備應用在太空。Filecoin基金會和美國航天製造廠商洛克希德馬丁公司合作在太空部署IPFS。以現時行星間點對點直接傳輸資料方式，地球與火星傳輸資料時間為3至22分鐘不等。在行星間設立衛星或其他航天平台作為IPFS節點，地球便可從最近的節點下載另一行星上的資料，毋須直接連接到行星，資料傳輸延遲大大減少，加速太空通訊效率。去中心化儲存網絡推動了太空經濟和科學探索發展。

從最初人類用書本記載資料，到把資料儲存在硬碟上、雲端伺服器上，現在甚至以去中心化形式儲存資料。區塊鏈背後誕生的技術和產物，除了作為投機工具外，也未嘗不是人類智慧的體現。每個人都可以成為去中心化網絡中的節點，貢獻他們的資源，推動Web 3.0的經濟發展。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]

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