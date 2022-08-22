區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命

我們觀看YouTube、瀏覽維基百科、從雲端硬碟下載檔案等，都是從中心化伺服器請求獲取資料。若中心化伺服器同時接收過多資料存取請求，用戶下載速度便大大減慢，更甚是伺服器壞掉時，用戶便無法存取資料。中心化的互聯網巨頭也可禁止個別用戶存取資料。

儲存網絡去中心化 革命性資料儲存技術

在去中心化的網絡中，一個檔案會被細分為不同小份，分發給網絡上不同的節點。用戶可從最近的節點下載相應的檔案，避免了傳輸擠塞或依賴單一伺服器。無論是早期的BitTorrent（俗稱BT下載） ，或是現在較熱門的IPFS （星際檔案系統） 和Filecoin都屬於去中心化的儲存網絡。

在IPFS系統中，每件檔案都會加密，並且有獨立的Content Identifier（CID），這如同檔案的「身分證」。檔案一旦上載到去中心化的網絡便無法修改，上載修改後的檔案會被視為新版本並擁有全新的CID，所有版本的檔案都可存取。用戶下載某檔案時只需提供其CID，讓系統尋找鄰近的節點並下載該檔案。雖然概率很低，但假如所有擁有該文件的節點都下線，文件便無法存取。因此系統設計需要盡可能把檔案分發給更多的節點，或提供誘因吸引節點保持上線，而Filecoin便是其中一種解決方案。

Filecoin在IPFS的技術基礎上建立區塊鏈儲存網絡。礦工可通過把數據密封，貢獻儲存空間，以及通過提交複製證明（Proof-of-Replication）和時空證明（Proof-of-Spacetime） 賺取FIL代幣。另外用戶想儲存或檢索資料時，都需要向礦工支持FIL代幣，吸引礦工長期保持線上。因此在Filecoin上的資料能夠更有效長期保存。

無論從容量或安全考慮，去中心化儲存網絡是儲存NFT媒體文件的較佳選擇。最大的NFT交易平台OpenSea允許NFT創建者使用IPFS和Filecoin，藉着去中心化網絡創建不可篡改的NFT元數據。因此買家可以一直檢索他所購買的NFT媒體文件，對NFT項目更加有信心。現時大部分NFT項目的元數據都存放在IPFS，假如是存放在某單一伺服器的NFT項目，其價值將大打折扣。

讓NFT真正去中心化 讓人類連接太空

不止NFT，去中心化網絡甚至準備應用在太空。Filecoin基金會和美國航天製造廠商洛克希德馬丁公司合作在太空部署IPFS。以現時行星間點對點直接傳輸資料方式，地球與火星傳輸資料時間為3至22分鐘不等。在行星間設立衛星或其他航天平台作為IPFS節點，地球便可從最近的節點下載另一行星上的資料，毋須直接連接到行星，資料傳輸延遲大大減少，加速太空通訊效率。去中心化儲存網絡推動了太空經濟和科學探索發展。

從最初人類用書本記載資料，到把資料儲存在硬碟上、雲端伺服器上，現在甚至以去中心化形式儲存資料。區塊鏈背後誕生的技術和產物，除了作為投機工具外，也未嘗不是人類智慧的體現。每個人都可以成為去中心化網絡中的節點，貢獻他們的資源，推動Web 3.0的經濟發展。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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