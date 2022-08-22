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揀跑贏大市收息股勝買債

【明報專訊】環球股市動盪，由今年初至上周五（19日），恒指跌超過15%，納指跌超過18%，標指跌超過10%。此外，環球面對多項不穩定因素，包括美國經濟衰退憂慮、通脹高企、多國加息、俄烏戰爭等，在種種負面因素下，市民都尋求穩定收息產品，紛紛將資金投放定存或買債，但這類投資回報偏低。事實上，市面有不少收息股可供選擇，股息高於4厘，當中哪些股票可以賺息同時股價較穩陣的呢？

明報記者 黃清瑤

電盈股息9厘 今年股價升4%

比較息率4厘或以上的股票，目前而言，市場上股價由年初至今仍錄得升幅的股票不多，就連昔日被稱為股王的騰訊（0700），由年初至今亦跌超過三成。

不過仍有小量跑贏市場同時提供高息的股票，包括電訊盈科（0008），股價年初至今升0.17元或4.28%，股息率高達9厘。電盈平均每年派息兩次，倘由去年8月初持有一手股票，可以獲得每股利息0.466元股息，每手1000股即獲派息466元。

過去3年股價於3.7至5元波動

回顧昔日派息比率，電盈每年每手平均派息400至500元不等，過去3年股價於3.7至5元波動。從公司最新一份年報顯示， 2021年公司主要收入來源是香港電訊服務，全年收入339.6億元，其次為企業方案業務以及OTT業務（即ViuTv收費台）。近日MIRROR演唱會發生意外，相信會對公司收入帶來一定影響，但長遠而言，公司收入仍以電訊服務為主，作為長線持有及收息股是不錯的選擇。

聯通股息7.7厘 股價保升幅

另一隻跑贏大市的電訊高息股是中國聯通（0762），由年初至今股價升0.51%，股息率7.73厘。由去年8月至今年9月，公司派息3次，合共為每股0.442元，每手可獲派息896元。惟留意公司股價持續走下坡，過去3年曾由高位8.5元水平下跌至過去一年徘徊於3.9元。從財務報表來看，雖然2019至2021年公司收入持續增加，但淨利潤每年愈跌愈多。今年8月，集團董事表示受疫情影響，公司經營業務發展受阻。年報顯示，公司已經投入資金研發5G網絡，會否對業務前景有幫助，就要拭目以待。

內銀股中行表現最好

其次表現較好的是內銀股，當中工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、交通銀行（3328）及中國銀行（3988）的息率有8.5厘或以上。當中中國銀行表現最好，年初至今股價僅跌2.83%，股息率高達9.42厘。過去一年，派息一次，每手可獲得利息258元。事實上，中國銀行業績穩健，純利持續遞增，2021年按年升11.7%、2020年微跌1.3%、2019年升9.6%。

2021年中行利息淨收入為42.51億元人民幣，僅次於排行第一的工商銀行，而且其業務遍及全中國及海外多個國家或城市，包括新西蘭、英國、美國等。近期內地出現爛尾樓斷供危機，中國銀行並非主要貸款銀行，相信事件對業績沒有太大影響。

選擇銀行股主要留意淨利息收益，2021年報顯示，中國銀行淨利息收入率為2.5%，高於交行的1.56%、工行的2.11%。再比較股本回報率（ROE），中國銀行過去12個月平均股本回報率為10.06%、工商銀行為11.1%、建行為11.95%、交通銀行為9.48%，回報比率屬於行業中等。

公用股電能股息近6厘

其他高息股，不少人會聯想到公用股，包括電力及煤氣，然而今年要謹慎選股，因為部分企業傳出不利消息，包括中電（0002）澳洲項目EnergyAustralia，發電量下降未能滿足合約的發電量，上半年錄未變現會計虧損近80億元，集團上半年轉蝕49億元。由年初至今，股價下跌13.04%，股息率亦只有4.4厘，不少大行亦看淡前景。

中電股息4.4厘 大行看淡前景

相反電能實業（0006）股價由年初至今升0.61%，中期業績顯示，淨利潤按年增加14%。現時股息率接近6厘，參考過去一年的派息紀錄，每手可獲得利息1410元。展望未來，集團的淨現金比率增加，並會用於英國及澳洲生產綠色氫氣，符合未來減碳排放的方向。股價方面，上周五收報49.55元，位於過去3年的平均水平，由於集團主力發展海外能源市場，隨着海外多國解除疫情限制，相信有利業務發展。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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