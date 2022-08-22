洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長

【明報專訊】Intuit Inc.（美：INTU）是美國最大的理財稅務軟體公司，雖然可能不是一家耳熟能詳的公司，但它旗下的產品在美國不管是公司還是個人消費者或多或少也會聽過和使用過他們的產品。它的業務成功構建了面向商業及個人消費者兩方面的財稅生態體系。它的核心產品之一是為中小企業提供財稅軟件QuickBook，幫助用家記錄收支盈虧、發出收據和薪酬管理、支付處理等系統，是中小企業營運中必不可少的軟件。
另一核心產品是面向消費者，為北美居民及專業會計師提供報稅解決方案TurboTax，由於歐美國家的個人稅務制度複雜，甚至找會計師報稅亦是很普遍，TurboTax能讓個人能夠方便快速地準備所得稅申報表，因此目前在美國的市場份額已經超過70%。
除了上述的知名產品外，在近年來收購了個人金融平台CreditKarma，提供免費信貸評分服務及去年底收購的MailChimp以電郵為基礎的數字化營銷服務，也會成為未來幾年提高公司成長空間的關鍵產品。
Intuit的股東回報率近16年來的平均為33%，它成功實現長期增長離不開三個原因。其一，它的產品粘性和需求強，在資源有限的中小企業中，往往沒有動機去購買昂貴的ERP軟件，人力資源有限，銷售等軟件寧願採用Excel等方式，唯獨記帳軟件公司會優先願意購買，因為方便內部記帳管理和報稅。
產品粘性需求強
同時，軟件的轉換成本很高，因為員工要重新學習一套新的記帳平台使用方法，因此用了就很少會再更換。由於它們起步早，因此建立了高價值的品牌效應，客戶企業使用它更能方便招聘容易上手的員工。這家公司也能無視經濟周期，因為企業狀况好壞都需要財務管理和交稅，唯一擔憂便是經濟衰退的來臨，可能會出現小型企業堅持不下，面臨倒閉潮的風險。
其二，Intuit雖然是一家老牌公司，但它會與時並進，有着較強的自我迭代基因，從而構成一個可以長期增長的生意模式。它把過往授權模式轉成SaaS訂閱模式搬上雲端和移動化模式讓它重拾成長，實現自有現金流的加速增長，目前授權模式的QuickBook Desktop相關產品及服務收入僅佔總收入的15%。
不斷收購整合 建生態平台
最後，公司不斷推進市場，有着很大的成長賽道及商業模式擴展性高，基於網絡效應形成一個複雜的生態平台，在QuickBook推出Market Place支付、出糧，並收購Mailchimp營銷解決方案，把現有的QuickBook和MailChimp的自動化營銷、電商系統和內容管理系統整合，它的生態平台能把營銷數據、用戶行為和財務數據結合，構建出成為中小企業成長的核心。
（作者洪龍荃為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員；均為證監會持牌人，執筆之時，作者及其客戶沒持有上述股票）
中原博立研究團隊
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