鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度

供樓年期較短 利息較划算

採用20年供款期的話，假設年利率2.5厘維持不變，每月供款13,250元，20年的總供款約318萬元。若採用30年供款期的話，每月供款10,000元，總供款360萬元，在65歲退休時尚餘105萬元借貸額（那時供了240萬元）。

筆者有以下想法：

（1）20年供款期的最大好處是整體利息支出較低，當利率愈高，利息支出的差額便會愈大，所以關鍵就是究竟現時的高息期會維持多久，當然每月支出較多也是一個考慮，或會影響每月的收支平衡；

（2）選擇哪一個供款期，還要考慮就是兩者供款額的差額（在這個案：每月3250元），如選擇30年供款期，這差額在20年後能否滾存得更多，當中涉及的投資增值期間的風險是否能承受；

（3）申請長年期按揭後，在罰息期完結後可透過「部分還款」縮短實際還款期而毋須再批核，反之便要重新申請。

相信很多業主在安排按揭時，都會患上同樣的選擇困難症，尤其是步入中年的業主。我們就用Philip的考慮來談談吧。我們假設Philip 每月仍可撥出13,250元，由於縮短供款期較延長簡單，我們暫以30年供款期來討論。

在撥出10,000元供樓之後，若將餘額3250元投放至一個年金計劃，這筆資金在累積滾存20年（至65歲）會有什麼結果呢？筆者認為Philip可先考慮10年供款的年金方案，為什麼呢？

宜先考慮10年供款年金方案

首先Philip除了要應付樓按問題外，也應開始部署自己的退休生活，所以希望以一個至精至簡的方法安排，騰空多些資金至退休策劃上。其次是以同樣的資金，先累積然後留點時間滾存是較有成本效益。舉個比喻，若每月累積200元，為期10年，然後滾存10年（全期2%回報），再和每月累積100元，為期20年的安排比較，前者可滾存的較後者的多約10%，若年利率增至4%的話，兩者的差距更增加至20%，或許這就是時間的魔力呢！而Philip已步入中年，資金相對充裕，這策略對他也是可行的。

若Philip 每月投放3250元至年金戶口，並維持10年供款（總供款39萬元），及後滾存10年，在他65歲時戶口預計可滾存至約76萬元，比供款約翻一番。那時的按揭餘額約105萬元，若從年金戶口全部提取，已可將尚餘按揭清還73%，Philip亦可從戶口定期提取款項作供樓支出，預計可維持7年。

看來是差了點吧，仍未能全部解決樓按的問題，但不要忘記連同最後的31萬元按揭餘額，他的總成本也只是約308萬元，比正統20年供款期還節省10%，若能增加每月供款至4000元（總成本288萬元），更可完全處理樓按需要。

美聯金融集團高級副總裁

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[鄺翠玲 理財信箱]