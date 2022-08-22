經濟
新經濟新天地

港產人類細胞生長因子軟膏 紓緩糖尿腳燒傷燙傷皮膚問題

【明報專訊】因為燒傷、燙傷、化學灼傷，以及由嚴重糖尿病引發皮膚傷口的問題時有所聞。要處理這些深層的皮膚傷口，以往一直欠缺效果好、又容易負擔的產品。有本地公司研究出大量生產「人類表皮細胞生長因子」（hEGF）和「人類鹼性成纖維細胞生長因子」（hbFGF）的方法，利用兩者製成軟膏，給燒傷、燙傷、灼傷和嚴重糖尿病患者一個新選擇。而且，其生產的hEGF和hbFGF更引來外國同行採購。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

夢芊科技（DreamTec）共同創辦人鄺緯陽博士（圖）表示，多年前已有生產商將「表皮細胞生長因子」（EGF）和「鹼性成纖維細胞生長因子」（bFGF）應用於某些皮膚產品（兩者是促進皮膚細胞生長的蛋白質），但那些生長因子卻是從牛胎盤或羊胎盤等提取出來。這種做法有兩大缺點：第一，單純提取，不能令其數目增加，所以極為昂貴。這樣提取出來的動物EGF每克批發價高達80萬元；動物bFGF的每克批發價更高達100萬美元（約780萬港元）。第二，是動物的生長因子和人類的生長因子始終有些分別，存有風險。較輕微的風險是出現皮膚敏感，嚴重的不能排除會出現皮膚癌。但若使用人類胎盤來提取生長因子，又會涉及道德倫理問題。所以，該公司幾年前就開始研究，利用生物科技大量生產「人類表皮細胞生長因子」（hEGF）和「人類鹼性成纖維細胞生長因子」（hbFGF），協助皮膚嚴重損傷的病人康復。

藉轉基因益生菌生產hEGF和hbFGF

該公司想到，益生菌的生長速度極快，每日可增加多倍，培養益生菌也毋須很大地方。若能借助益生菌生產hEGF和hbFGF，便可將成本大大降低。於是，該公司便嘗試使用轉基因技術修改某些益生菌的基因，令hEGF和hbFGF成為它們的排泄物。一般來說，這種轉基因方案往往要嘗試幾十次至100次才能成功。但該公司只嘗試了大約6次，用了2至3年，便研究出兩種適合的轉基因益生菌，可以分別生產hEGF和hbFGF。

大約一年半前，該公司開始利用自行生產的hEGF和hbFGF，推出「犀補靈強效修復軟膏」和「犀補靈特效修復軟膏」。兩者可促進表皮細胞增殖分化，迅速生長出新細胞，同時促進皮膚和黏膜表面癒合，加快蛋白質合成，令皮膚再生。此外，產品還可以淡化疤痕、減少色素沉澱。其應用範圍包括：燒傷、燙傷、化學灼傷，由嚴重糖尿病引發的腳部傷口，外科手術傷口，醫學美容療程造成的創傷，以及因長期臥牀或坐在輪椅而引發的褥瘡（壓瘡）等。

兩種產品的分別是，「犀補靈強效修復軟膏」只含hEGF，適用於一級至二級的燒傷和燙傷，每瓶售價480元。「犀補靈特效修復軟膏」則包含hEGF和hbFGF，適用於一級至三級的燒傷和燙傷，每瓶售價2500元。一年半來，兩款軟膏在香港賣出1萬多瓶。不過因為疫情，該公司暫未有機會向外國醫療產品入口商面對面講解，故暫未打開出口市場。

不過，該公司生產的hEGF和hbFGF就已經出口，賣給美國和澳洲的同行製造護膚品。通常，這些同行每次只購入1克。不要以為1克很少，因為這些生長因子只需使用極小量，1克已經足以製造30萬片面膜。該公司收取的hbFGF批發價為每克10萬美元（約78萬港元），已經比動物胎盤提取的bFGF廉宜九成。該公司的hEGF批發價則為每克40萬港元，亦比動物胎盤提取的EGF廉宜五成。

hEGF和hbFGF賣外國同行

每克批發價數十萬元

鄺緯陽透露，該公司研究生產hEGF和hbFGF以及上述兩款軟膏的投資高達4000萬港元，雖然仍未回本，但相信相關市場潛力極大。例如，hEGF亦有助眼角膜的上皮和基質細胞分裂，加速膠原蛋白合成，從而修復眼部表面的損傷。而hbFGF則有助修復眼角膜的神經及破損，促進微血管再生。所以，繼上述兩款皮膚修復軟膏之後，該公司亦已應用hEGF和hbFGF推出「犀補靈修護眼液」。

現時，該公司設於葵涌的廠房每月生產的hEGF和hbFGF合共達到3至4克，應用於多款產品以及賣給外國同行。該公司已在將軍澳創新園租下一個1萬平方呎的單位設立多一間新廠，預計明年投產，新廠房投產兩年之後的hEGF和hbFGF產量，預計將達現時葵涌廠房的50倍。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
港銀定存息最高超3厘 下月料再升 專家籲做半年至一年期 薦3高息股
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
銀債明開售 專家籲重錘認購30手
美高梅金殿超濠資本增至50億
美高梅金殿超濠資本增至50億
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
軟銀沽阿里為安撫投資者 證有力回購股份
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
陳茂波預告出口3連跌 經濟仍具韌力
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
村屋寬頻大王遭入稟追3500萬
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機
估值過高 拒投資電動車股
估值過高 拒投資電動車股
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀：市場續波動 須分散投資
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
瑞銀私人客戶財富管理 100萬美元入場
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
百奧賽圖專利生物技術跑出 「千鼠」抗體研發 獲國內外大藥廠合作
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強
星展冀人工智能推動銀行業務
星展冀人工智能推動銀行業務
求職配對App 餐飲零售需求大
求職配對App 餐飲零售需求大
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
擬申請FDA認證 冀成為醫院用藥
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
鄺翠玲：年金計劃助加快供樓速度
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：績佳獲唱好 中移購19739
金子：績佳獲唱好 中移購19739
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：運油需求升 中遠海能伺機吸
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
張兆聰：抗通脹股留意麥當勞
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
伍禮賢：長建連續25年增派息 可長揸
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
洪龍荃、傅可怡：Intuit三招實現長期增長
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
謝偉銓：重建舊式公屋 增加供應成效更高
揀跑贏大市收息股勝買債
揀跑贏大市收息股勝買債
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
沈永年：內地3天家居隔離如何安排？
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
區偉志：Web 3.0資料儲存的新革命
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
陳大為：環球難鬆銀根 港股下周料先轉弱
溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動
溫傑：市况淡靜 續推紫金中移動
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：中國出口飈 港口擴大發展
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
陸振球：是時候檢討股票印花稅可否下調
林少陽：現市况機會仍多於風險
林少陽：現市况機會仍多於風險
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
李聲揚：牛熊之辯浪費生命
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
蔡金強：萊茵河飢餓石的詛咒
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
徐家健：撤銷對華關稅 可增強美國在華軟實力
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
艾雲豪：基辛格：元宇宙橫流害無治國之才？
技術取勝：香港小輪處上升軌
技術取勝：香港小輪處上升軌
李順威：50/200天線分析有趣發現
李順威：50/200天線分析有趣發現
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
劉思明：美股調整 小心港股加速尋底
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
何啟聰：股價回穩4連升 騰訊Call 21259
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
瑞銀亞洲：資金博反彈 網易牛51738
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
摩根大通亞洲：子企續增派息 中遠海控購15894
周顯：內捲騙局反映香港難撈
周顯：內捲騙局反映香港難撈
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
張佩儀：善用MPF為未來退休鋪路
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
王弼：迷因股爆破 反彈玩完？
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
曾淵滄：與其等救市 不如買國企內房
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
湯文亮：千祈唔好將台商推向死亡邊緣
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
陳永傑：美通脹預期降 紓加息壓力
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
廖偉強：執平貨豈可「守株待兔」
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
布少明：撤辣招振經濟莫遲疑
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
馬泰陽：港加息料循序漸進影響小
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
本月一手成交逾1800宗 14月新高 NOVO第1B期續熱賣 次輪沽出97%單位
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
維港1號屆現樓 料重啟大型銷售
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
方文雄：沒資金壓力 芳菲不急於清貨
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
美孚新邨撻訂3房936萬沽 4個月賣平7%
上月商舖買賣註冊量跌價升
上月商舖買賣註冊量跌價升
黃光耀參與「學校起動」
黃光耀參與「學校起動」
NOVO LAND 打造北歐愜意生活
NOVO LAND 打造北歐愜意生活
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
麗港城交投跌 均呎守1.4萬
基金經理籲增持黃金 分散風險
基金經理籲增持黃金 分散風險