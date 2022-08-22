求職配對App 餐飲零售需求大

Moovup共同創辦人邱力迅形容，當時創業是「膽粗粗」。他們自2017年中起相繼推出網頁及流動應用程式（App），讓商戶及僱主按預算刊發廣告，運用演算法推動求職廣告接觸適合的求職者，求職者則可免費使用程式。在營運過程中，他發現較多中年女士下載App；僱主方面，中小企客戶佔六七成，招聘廣告預算由數十元至數千元不等。服務涵蓋16個行業前線僱員，餐飲、零售佔最多，亦包括物流、美容等。

疫後兩月招聘回升70％

到最近，邱力迅稱已有逾85萬求職者下載App，且持續增加。近期每月使用服務的求職者約20萬人，比去年每月平均約13萬人多。僱主招聘數目在第五波疫情前約3萬份，今年1至3月疫情高峰時，招聘廣告量較平時跌45%。由3月中至5月回升70%。近期香港勞動人口減少，他見更多僱主想購買套餐服務，冀更突出地吸引求職者。一般前線職工要求起薪點1.5萬元，兼職者時薪為55元。隨着6至8月勞動市場再現緊張，他見到全職前線職工薪資比之前有少許升幅，反而移民及人才外流多以白領為主，對前線職工招聘影響不大。

Moovup還在數月前開發可供僱主與自由工作者（freelancer）配對平台「Flexiwork自由拼」，冀從中開拓服務費收入。邱力迅稱，Moovup在2021年末的收入，已經比年初增長6倍。邱力迅表示，將來會投放資源、增聘人手，以優化網站、投入科技及發展Flexiwork，亦擬進一步融資。他們亦會伺機將在港服務標準化，繼而部署進軍新加坡及英國，尋求當地伙伴開拓市場。