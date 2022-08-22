經濟

疫後退潮 Home+股東洗牌 網購高峰期過去 行業汰弱留強

【明報專訊】全球疫情令網購在港迅速普及，多個平台先後湧現，惟兩年多疫情過後，部分平台已開始退出本港市場，或已進入汰弱留強階段。由香港寬頻（1310）牽頭、2020年成立的百貨電商平台Home+，今年初再獲股東注資，惟初始投資者之一的電視廣播（0511）（TVB）和鴻福堂（1446）卻未有參與，兩者股權被攤薄至約3.3%，其中鴻福堂披露不再派代表出任董事，意味兩者或逐步淡出。

明報記者 陳麗歡

本報曾向鴻福堂查詢投資Home+事宜，公司稱年報已披露相關詳情，沒補充；TVB至截稿前未回應查詢。本報亦曾向香港寬頻查詢Home+營運情况，亦未回覆。

Home+於2020年11月成立，是疫情爆發後較早期加入網購戰圈的平台之一，據資料顯示，營運Home+的母公司「HomePlus HK」成立之初只有3名股東，當中大股東為持股五成的香港寬頻，TVB 及鴻福堂分別持股40%及10%，惟公司成立後不久、至去年3月開始重組，香港寬頻成立新控股公司「HomePlus Holding」，與「HomePlus HK」合併，同時引入新股東大昌行，TVB 和鴻福堂持股則只有10%（見圖）。

TVB鴻福堂沒注資 似淡出

至今年初，Home+再度引任新股東及注資，兩大主要股東香港寬頻及大昌行分別認購2500萬及2000萬股，稍早前已認購1000萬股的嘉里物流（0636）再加碼認購500萬股，涉及資本金合共5000萬元，三股東仍積極注資推動平台，惟TVB和鴻福堂並未有跟投。經過最近一輪重組後，香港寬頻持股約43.3%，仍為最大單一股東，大昌行及嘉里物流則分別持股40%及10%，TVB及鴻福堂持股量均被攤薄至3.3%。

雖然兩家公司未有公開表示淡出，惟TVB此前大手收購另一網購平台士多（Ztore），預料較優先發展自家平台；至於鴻福堂在去年年報披露，公司於2021年Home+重組時投資500萬，持股因而攤薄，公司原有權繼續認購Home+最多1000萬股股份，在未有行使之下，股權將相應地攤薄，因此在去年5月，鴻福堂原有代表已辭任Home+董事，其一直未有再派代表進駐。鴻福堂又表示，集團已不再對HomePlus具有重大影響力。

近月兩電商相繼撤港市場

踏入疫後時代，網購市場似見飽和，部分平台開始撤出。上月中旬，由香港科技探索（1137）與本地時裝集團I.T合作的服裝網購平台EESE宣布停運，成立約8個月，其後阿里巴巴（9988）旗下天貓香港亦終止營運，成立約一年。至於Home+則罕有對外披露營運情况，大股東香港寬頻曾在去年中期報告披露Home+去年2月日均訂單約700宗，並稱開業約4個月後已錄理想成績，惟其後未有提及訂單及交易額等數據。

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