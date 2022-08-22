瑞銀：市場續波動 須分散投資

瑞銀財富管理投資總監辦公室維持7月初的觀點，料全球投資市場在下半年仍然會波動，黃國正表示：「因為目前全球正處加息環境，而且亦有很多政治因素、地緣政治因素會影響投資市場。我們估計美元匯價會繼續強勢，在此情况下，我們建議客戶要審慎，要分散投資於不同資產，以分散風險；股市方面，我們建議要投資於有價值的公司，因為就算在經濟不好的環境下，它們仍然有賺錢能力、有派息能力。整體而言，我們會比較建議客戶在下半年要注重防守多一些，而我們近月亦一直與客戶商討如何優化投資組合，以減低風險。」

在亞洲股市中，瑞銀財富管理投資總監辦公室目前看好中國、印尼及泰國股市，該行全球首席投資總監Mark Haefele及亞太區首席投資總監陳敏蘭表示：「我們依然看好中國。儘管短期內市場情緒可能受壓，但隨着時間的推移，我們預計房地產問題將逐漸得到解決。中國政府採取果斷行動增強銀行資本實力，並為開發商提供流動性支持以幫助復工。此外，我們認為潛在不良貸款的增加對整個金融體系的影響應該可控。隨着政府的支持措施落實，房地產市場不明朗消退，我們預計中國股市將會反彈。我們在中國市場看好數位經濟、消費服務、非必需消費品、汽車和綠色科技行業的領軍企業。」

在資產配置方面，瑞銀財富管理則建議客戶在投資組合中可加入與傳統股債關連較小的另類投資，黃國正表示：「我們年初至今一直建議做多些另類投資，例如對冲基金及私募基金，它們的表現向來與股債關連不大，今年的表現便非常好，我們很多客戶都有興趣、已經增加了另類投資於組合上。」

對冲私募基金今年表現佳

黃國正續說，瑞銀財富管理向客戶提供對冲基金及私募基金等另類投資已經一段時間，並且與不少全球頂尖的對冲基金及私募基金合作，而過往只有機構投資者或超高淨值客戶才可以接觸到的另類投資，該行今年以來便讓資產值100萬至500萬美元的「私人客戶」（Private Clients）也可以買賣，這些另類投資在今年市况下表現得相當不錯。

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