估值過高 拒投資電動車股

不過，劉國傑表示：「假如企業尚未能夠產生盈利，或者其業務模式不容易明白或不吸引，我們不會作出投資。有鑑於此，我們不會買入估值過高及受到追捧的熱門行業，例如電動車行業等。」

行業日新月異 難預測長遠贏家

劉國傑的同事柯雷進一步解釋該行較少買入電動車股的原因：「中國佔全球電動車電池市場的61%。去年該類產品的滲透率上升接近一倍，美國及歐洲市場同樣增長迅速。然而，作為長線投資者，我們尚未看到證據證明電動車企業能夠履行承諾及建立強大經濟護城河。經過認真考慮後，我們認為現時市場估值偏高，反映投資者對企業盈利能力及銷量期望較高。電動車行業日新月異，市場競爭不斷加劇，能見度仍然較低。而我們留意到企業開發及推出大量產品，並且亦積極擴大產能。由於汽車製造商及電池企業發展迅速，我們不易預測長遠的贏家，因此暫時未有太大的投資。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

（封面故事）