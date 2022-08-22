首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機

【明報專訊】內地經濟數據不理想，恒指上周下跌402點。值得注意的是，下半年以來曾保持強勢的美股上周五亦顯著下跌，全周轉升為跌。今期封面故事由首域盈信資產管理（FSSA）管理合伙人劉國傑、基金經理柯雷及瑞銀財富管理私人客戶大中華區主管黃國正分析最新形勢。劉國傑表示，首域盈信遇到看好的企業時，往往願意逆市而行，現時在首域盈信地區策略中，中國的投資佔比約22%，相當於一年前的兩倍，他強調「在大眾感到悲觀時，通常都是增加投資的最佳時機」；柯雷則介紹了旗下基金多隻持股的投資亮點。黃國正認為下半年全球投資市場仍然波動，建議投資者盡可能分散投資不同資產，亞洲股市中，該行目前較看好中國、印尼及泰國股市。
明報記者 葉創成
目前不論恒指、國指及MSCI中國指數均已從高位回落逾兩成，根據傳統技術分析，離岸中國股市已處於熊市，劉國傑表示：「在熊市期間，首域盈信的投資組合向來成績不俗。現在，我們的表現亦相對堅挺，原因是我們不會單純地買賣股票，而是會長期持有優質企業。」
「首域盈信中國增長基金」第一類（美元-累積）於1999年8月17日成立以來，截至今年7月底、過去近23年回報達17.53倍，該基金除了成立初期由另一基金經理管理外，過去近20年一直由劉國傑管理，由於該基金長期表現佳，亦為他贏得「基金界長勝將軍」的美譽。
「長勝將軍」策略 長揸5至6隻精選股
劉國傑表示：「根據歸因分析（Attribution Analysis，即拆解個別基金跑贏/跑輸大市的原因），歷年來，我們團隊透過避開落後企業而創造的投資價值，多於選中領先企業帶來的增長。該項分析亦顯示我們的買入及持有策略行之有效，我們的投資成果主要來自買入及持有10至20年的5至6隻精選股票。若以首域盈信中國增長策略為例，我們的最大持股全是投資了超過10年的公司（見表）。這些年來，我們出於估值因素買賣過手上的股票，惟整體而言，我們持有的優質企業均具備良好基本面、出色的管理團隊、業界龍頭地位及強勁的增長潛力。」
事實上，根據「首域盈信中國增長基金」7月報告，十大持股中的騰訊（0700）、新奧能源（2688）及華潤置地（1109）均屬2004年底以來股價升幅20倍或以上的「股王」（見圖1），若該基金早年已買入這些股份，自然可以賺取可觀回報。
內房風險可控 潤地優勢明顯
過去一年內地政府積極為內房市場去槓桿，不少內房股債大跌，華潤置地屬極少數股價逆市上升的內房股，劉國傑認為，內房整體風險仍然可控：「我們必須明白（即使）物業價格確實存在泡沫，但這不影響最關鍵的槓桿水平。無論是從物業擁有人或放款機構的角度出發，中國的槓桿水平也遠遠不及眾多西方國家。在中國，住宅物業還款額佔家庭收入的百分比低於西方。不少提供貸款的銀行，按揭佔貸款額的百分比如今約25%，作為比較，英國銀行的按揭佔總貸款比例高達50%至60%。」
劉國傑的同事、柯雷對於華潤置地現時投資亮點則有詳細分析：「華潤置地是中國十大發展商及主要購物中心營運商之一。憑藉穩健的資產負債狀况及強大的投資組合，該公司應可把握行業整合的機會。華潤置地的最大優勢是其能夠透過競投項目取得土地，利潤率高於從拍賣中取得土地。該公司在深圳扎根多年，並於投資物業營運領域贏得良好聲譽，從而形成競投項目時的重大優勢。」
過去年多以來，內地政府積極推進共同富裕國策，曾加強監管科網、內房、教育及醫療等多個行業，令相關股票價格大跌，劉國傑認為，這其實是為中國企業帶來進化機會：「共同富裕政策提高了企業監管標準，由於它涵蓋勞工保障、環境標準及整體企業管治水平，特別是製造業及電商業相關標準尤甚。中國加強勞工權益及保障固然是好消息，但成本增加卻會對企業構成明顯影響。儘管如此，有關安排能夠幫助我們區分優質及劣質企業，因此將會帶來好處。我相信優質企業將能保持優勢。」
劉國傑強調，目前與過去一樣，投資中國股市最重要是買入優質企業，由盈利增長來帶動股價表現：「首先，投資者很容易便會忘記，企業盈利可以帶動長遠股價的顯淺道理。國內生產總值增長、監管法規、物業市場動向和其他宏觀因素經常會令市場參與者分心。以商業銀行為例，從全球金融危機、到不良貸款水平引起憂慮，再到近日房地產行業放緩，一連串被視為負面的因素均對不少銀行構成衝擊。幸運的是，即使面對各項不利因素，我們還是找到了一些銀行能夠提高盈利，並在之後為投資者帶來可觀回報。
「第二，我們的投資方針一直圍繞着買入及長期持有優質企業。我們的團隊不會依賴政策推動的因素，反而會專心投資於未來5至10年有望維持利潤增長的公司。我們並非要完全忽視政策因素，只是我們相信這是較次要的考慮。換言之，監管收緊意味着進入門檻提高，實質有利於質素較佳的企業。事實上，我們在各個行業均觀察到上述情况。我們的投資組合包括多家醫藥、醫療設備及工業自動化公司，而我們看好該類企業的基本面，與政府政策、樓市措施、利率或國內生產總值增長無關。只要我們認為該企業具備未來擴張潛力，我們便不會太在意短期的市場噪音。」
招行審慎管理風險 去年已減內房業務
柯雷分享首域盈信對招商銀行（3968）（滬：600036）的最新看法：「在4月，招商銀行宣布行長田惠宇卸任。該項負面消息，加上後續報道指田惠宇正因涉嫌違反黨紀而遭到調查，讓市場大為震撼（見圖2）。不過，我們相信投資者對此事反應過分悲觀，原因是招商銀行擁有良好的企業文化及業務，足以減輕管理層變動的風險。此外，招商銀行亦設有出色的高級管理層團隊，成員包括在該行工作多年的員工。在之後一個月，招商銀行提名王良繼任行長，藉此安撫市場。王良擁有27年的行業經驗，曾經擔任過北京分行行長和其他職務，迄今為止，他一直奉行招商銀行的價值觀及策略，相信他的委任將有正面作用。
「招商銀行擁有審慎管理風險的長期往績，例如在去年已盡量減少與房地產發展商之間的業務，而且該行能夠維持自然資產增長，毋須在市場上籌集資金。根據2021年的數據，招商銀行的估值相當吸引，市帳率為1.1倍，股本回報率達到17%。」
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（封面故事）
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