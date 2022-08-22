首域盈信劉國傑：大眾悲觀 加碼投資中國好時機

明報記者 葉創成

目前不論恒指、國指及MSCI中國指數均已從高位回落逾兩成，根據傳統技術分析，離岸中國股市已處於熊市，劉國傑表示：「在熊市期間，首域盈信的投資組合向來成績不俗。現在，我們的表現亦相對堅挺，原因是我們不會單純地買賣股票，而是會長期持有優質企業。」

「首域盈信中國增長基金」第一類（美元-累積）於1999年8月17日成立以來，截至今年7月底、過去近23年回報達17.53倍，該基金除了成立初期由另一基金經理管理外，過去近20年一直由劉國傑管理，由於該基金長期表現佳，亦為他贏得「基金界長勝將軍」的美譽。

「長勝將軍」策略 長揸5至6隻精選股

劉國傑表示：「根據歸因分析（Attribution Analysis，即拆解個別基金跑贏/跑輸大市的原因），歷年來，我們團隊透過避開落後企業而創造的投資價值，多於選中領先企業帶來的增長。該項分析亦顯示我們的買入及持有策略行之有效，我們的投資成果主要來自買入及持有10至20年的5至6隻精選股票。若以首域盈信中國增長策略為例，我們的最大持股全是投資了超過10年的公司（見表）。這些年來，我們出於估值因素買賣過手上的股票，惟整體而言，我們持有的優質企業均具備良好基本面、出色的管理團隊、業界龍頭地位及強勁的增長潛力。」

事實上，根據「首域盈信中國增長基金」7月報告，十大持股中的騰訊（0700）、新奧能源（2688）及華潤置地（1109）均屬2004年底以來股價升幅20倍或以上的「股王」（見圖1），若該基金早年已買入這些股份，自然可以賺取可觀回報。

內房風險可控 潤地優勢明顯

過去一年內地政府積極為內房市場去槓桿，不少內房股債大跌，華潤置地屬極少數股價逆市上升的內房股，劉國傑認為，內房整體風險仍然可控：「我們必須明白（即使）物業價格確實存在泡沫，但這不影響最關鍵的槓桿水平。無論是從物業擁有人或放款機構的角度出發，中國的槓桿水平也遠遠不及眾多西方國家。在中國，住宅物業還款額佔家庭收入的百分比低於西方。不少提供貸款的銀行，按揭佔貸款額的百分比如今約25%，作為比較，英國銀行的按揭佔總貸款比例高達50%至60%。」

劉國傑的同事、柯雷對於華潤置地現時投資亮點則有詳細分析：「華潤置地是中國十大發展商及主要購物中心營運商之一。憑藉穩健的資產負債狀况及強大的投資組合，該公司應可把握行業整合的機會。華潤置地的最大優勢是其能夠透過競投項目取得土地，利潤率高於從拍賣中取得土地。該公司在深圳扎根多年，並於投資物業營運領域贏得良好聲譽，從而形成競投項目時的重大優勢。」

過去年多以來，內地政府積極推進共同富裕國策，曾加強監管科網、內房、教育及醫療等多個行業，令相關股票價格大跌，劉國傑認為，這其實是為中國企業帶來進化機會：「共同富裕政策提高了企業監管標準，由於它涵蓋勞工保障、環境標準及整體企業管治水平，特別是製造業及電商業相關標準尤甚。中國加強勞工權益及保障固然是好消息，但成本增加卻會對企業構成明顯影響。儘管如此，有關安排能夠幫助我們區分優質及劣質企業，因此將會帶來好處。我相信優質企業將能保持優勢。」

劉國傑強調，目前與過去一樣，投資中國股市最重要是買入優質企業，由盈利增長來帶動股價表現：「首先，投資者很容易便會忘記，企業盈利可以帶動長遠股價的顯淺道理。國內生產總值增長、監管法規、物業市場動向和其他宏觀因素經常會令市場參與者分心。以商業銀行為例，從全球金融危機、到不良貸款水平引起憂慮，再到近日房地產行業放緩，一連串被視為負面的因素均對不少銀行構成衝擊。幸運的是，即使面對各項不利因素，我們還是找到了一些銀行能夠提高盈利，並在之後為投資者帶來可觀回報。

「第二，我們的投資方針一直圍繞着買入及長期持有優質企業。我們的團隊不會依賴政策推動的因素，反而會專心投資於未來5至10年有望維持利潤增長的公司。我們並非要完全忽視政策因素，只是我們相信這是較次要的考慮。換言之，監管收緊意味着進入門檻提高，實質有利於質素較佳的企業。事實上，我們在各個行業均觀察到上述情况。我們的投資組合包括多家醫藥、醫療設備及工業自動化公司，而我們看好該類企業的基本面，與政府政策、樓市措施、利率或國內生產總值增長無關。只要我們認為該企業具備未來擴張潛力，我們便不會太在意短期的市場噪音。」

招行審慎管理風險 去年已減內房業務

柯雷分享首域盈信對招商銀行（3968）（滬：600036）的最新看法：「在4月，招商銀行宣布行長田惠宇卸任。該項負面消息，加上後續報道指田惠宇正因涉嫌違反黨紀而遭到調查，讓市場大為震撼（見圖2）。不過，我們相信投資者對此事反應過分悲觀，原因是招商銀行擁有良好的企業文化及業務，足以減輕管理層變動的風險。此外，招商銀行亦設有出色的高級管理層團隊，成員包括在該行工作多年的員工。在之後一個月，招商銀行提名王良繼任行長，藉此安撫市場。王良擁有27年的行業經驗，曾經擔任過北京分行行長和其他職務，迄今為止，他一直奉行招商銀行的價值觀及策略，相信他的委任將有正面作用。

「招商銀行擁有審慎管理風險的長期往績，例如在去年已盡量減少與房地產發展商之間的業務，而且該行能夠維持自然資產增長，毋須在市場上籌集資金。根據2021年的數據，招商銀行的估值相當吸引，市帳率為1.1倍，股本回報率達到17%。」

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（封面故事）