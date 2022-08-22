村屋寬頻大王遭入稟追3500萬

根據入稟狀，原告中銀香港分成兩案入稟，其中一案追討2162.15萬元，被告依次為萬匯基建、萬匯訊息、萬匯企業，以及萬匯主要股東陳詩綢及陳詩寶；另一案則追討1337.83萬元，被告順序則為萬匯建築工程、萬匯基建、萬匯建築、萬匯訊息、陳詩綢及陳詩寶。

據中銀香港表示，前者案件涉及該行於2021年11月向萬匯基建提供一筆2100萬元短期貸款，並由萬匯訊息、萬匯企業、陳詩綢及陳詩寶提供無上限擔保，貸款至2022年3月底到期，萬匯基建須每月分別償還250萬元、700萬元、400萬元、400萬元，並在貸款到期時償還餘額350萬元及相關所有利息。不過，萬匯基建未能如期還款，因此中銀即時取消貸款並要求收回款項，惟未能成功，因此正式入稟追討。

被指與新界鄉紳要好

翻查資料，萬匯以在新界圍村鋪設光纖寬頻聞名，由於鋪設寬頻須得當地大量住戶答允，此前主要電訊商都不得要領，其後萬匯殺出並承包大量相關工作，甚至曾與香港寬頻（1310）合作，因此被指與新界鄉紳關係要好。