經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：需求不振 成內地振經濟難題

【明報專訊】內地近期陸續公布7月經濟數據，恢復勢頭雖然延續但波動明顯。其中，需求不振已成為內地經濟運行的突出矛盾。如何攻堅，成為難題。

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