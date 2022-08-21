晶片供應鏈今年初起庫存大增

高通脹下消費者減開支 打擊需求

根據VLSI Research的分析，晶片市場轉弱的直接原因，是晶片供應鏈從今年初開始庫存大幅增加。2月時，全球晶片庫存可支持1.2個月的下游生產，到7月已增至1.7個月。

至於更深層的因素，相信是消費者面對通脹高企而減少開支，令PC及智能手機等銷售轉弱。此前製造商一直增加晶片庫存，以防供應鏈受阻。如今市場對經濟放緩甚至衰退的擔憂，已導致製造商對訂購晶片的態度逆轉。英特爾（美：INTC）上月底公布次季收入按年跌22%，較分析師預期低15%，為晶片行業前景敲響警號。英特爾將業績遠遜預期，歸咎於行業出現10年一遇的庫存調整。

晶片銷售額連續6個月增長放緩

迹象顯示，晶片需求轉弱的範圍擴大。美光科技（美：MU）表示，汽車製造商和工業企業成為最新一批削減晶片訂單的客户。

美光表示，這是行業需求的最新變化，目前無法判斷這些客户是因為此前採購量太高而進行調整，又或由於其銷售下滑，促使其削減訂單，但無論是哪種情况，市場已釋出需求疲軟的信號。晶片銷售降溫，被視為全球經濟轉弱的迹象。晶片銷售額在今年6月按年增長13.3%，增幅低於5月的18%，已連續6個月增長放緩。

[企業地球村]