多國扶助本土晶片業 恐致行業蕭條 分析：重複產能破壞業界高效運作

【明報專訊】半導體行業的周期盛衰,起伏跌宕向來猶如過山車。新冠疫情期間由於晶片供不應求,帶動晶片製造商盈收屢創新高。不過隨着環球經濟增長放慢,市場憂慮業界的經營環境快將步入寒冬。就在市場需求開始放緩之際,美國總統拜登本月簽署了促進美國晶片行業制衡中國同業的《2022年晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act of 2022),提供527億美元(約4111億港元)推動美國本土的晶片生產與研發。市場人士警告,晶片行業未來供過於求的情况可能惡化,令業界陷入10年至20年來,最嚴重的蕭條。Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon稱:「這有點黑色幽默。政界將會發現,當行業周期轉向,供應短缺問題能以多快的速度自行解決。」