歐美大行傳免檢疫才來港峰會 丘應樺：未有確實消息

丘應樺表示，未來工作重點包括要向外國講好「香港故事」，認為可從「軟實力」角度出發，將透過外訪及駐外地的經貿辦，向外解釋本港營商環境，令外國知道香港實際情况不是如媒體般報道負面，令外商對港有正確期望。他又稱，本港除了與歐美國家貿易，亦需加強與東盟國家合作，明年2月將派員到迪拜，探索伊斯蘭國家商機，並跟隨國家步伐與非洲國家的合作。

研引入人才 施政報告有更具體詳情

開拓市場需要人才，被問到如何看移民潮及有何措施解決人才流失，丘表示，港人離港有不同原因，有人口流動非常正常，而本港背靠祖國，有大灣區發展機遇，相信港人離港後會發現本港更適合發展，長遠或回流香港。他認為，市場人才需求為「雞蛋與雞的問題」，因如商業機構來港發展，人才亦會跟着來港，政府正研究引入人才措施，10月發表的施政報告將有更具體詳情。