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2022年8月20日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
百度周大福等染藍 藍籌擴至73隻 快手京東健康續落選 中金：或涉成交以外因素
恒生投資下月接管盈富 將設人幣買賣櫃枱
招行半年多賺14% 內房不良率續升
銀公：H按封頂息有上行壓力
提早退休 劉應彬再辭金管局
燃料成本漲 煤氣上半年少賺逾兩成
疫情打擊 小米次季純利跌83% 促銷多令毛利受壓 公司料下半年銷售好轉
印度存款續受限 小米稱未需撥備
東方海外半年純利倍升 股息增36%
大建方艙 中國建築港營業額倍增
恒安中期實際少賺一成 毛利率跌4.2百分點
雙財莊首掛飈四成 每手帳賺1150元
受惠檢疫需求 華大酒店盈喜
美串流媒體收視超有線電視 儲局官員「放鷹」 美股債早段挫
GME主席沽清 3B家居再挫40％
蘋果分析師：Watch 8越南出貨佔70%
八達通24萬用戶消費券一周清零
飛內地「特別苦」 國泰飛行員補貼5000
新地愛琴海岸旁地皮申建1551伙 擬建8幢住宅 或成集團近年區內最大型
路勁屯門青山公路綠化地申建224伙
第一城單日5成交 移民盤低市價一成沽
林海山城連沽兩伙 均呎1.68萬
麥紹棠連沽羅素街商廈兩層 8年蝕8050萬
陸振球：香港買樓必賺神話恐破滅
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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