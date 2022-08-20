林海山城連沽兩伙 均呎1.68萬

已屆現樓的林海山城首推61伙招標（包含2幢洋房），首兩宗成交包括第9座3樓C室、10座3樓C室，實用面積1596及1187方呎，分別屬4房及3房設計、但同樣採開放式廚房，成交價2681.28萬及1999.97萬元，實呎平均約1.68萬元。

名日．九肚山4房實呎逼2.5萬

其他新界一手豪宅不乏成交，長實（1113）旗下已屆現樓的沙田九肚麗坪路名日•九肚山，新售出1座23樓C室，實用面積1226方呎4房戶，望山景和吐露港海景，成交價3037.5萬元、實呎24,776元，呎價料創項目標準分層戶新高。

恒地（0012）ONE INNOVALE-Archway，3伙於日前撻訂、實用面積介乎209及310方呎的標準開放式和1房戶，最新再以319.97萬至469.46萬元售出、實呎1.51萬至1.53萬元，較舊成交價297.04萬至451.41萬元高4%至7.7%。新地（0016）明日開展次輪銷售383伙的屯門兆康NOVO LAND第1B期，昨晚8時截票，估計過去兩日收逾萬票（主要向隅客重新入票），超額認購約25倍。

INNOVALE 3伙撻訂重售

賣貴最多8%

再有全新樓盤加入新盤戰，宏安地產（1243）旗下樓花期長約20個月的大角嘴洋松街Larchwood，上載樓書至物業網站，提供187伙，實用面積181至413方呎，其中標準樓層每層9伙，包括3個1房戶、6個開放式戶，每層設兩部升降機；另項目3樓A室，實用面積210方呎1房間隔、設544方呎平台，平台面積比單位大1.6倍。

大角嘴Larchwood已上載樓書

另外，內房龍湖（0960）已屆現樓啟德尚‧珒溋，自2019年9月推出後累沽572伙，平均實呎2.7萬元，套現逾101億元，項目現尚餘約95伙待售。