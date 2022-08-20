美串流媒體收視超有線電視 儲局官員「放鷹」 美股債早段挫

由於再有聯儲局官員「放鷹」，支持大幅加息遏抑通脹，拖累美國股、債早段下滑。今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）傾向支持聯儲局9月再加息0.75厘。後年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）亦表示，聯儲局不急於在明年改變政策方向，不贊成明年底前減息。明年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）亦稱，聯儲局當務之急是遏抑通脹。美匯指數昨晚升穿108。對利率敏感的美國2年期國債孳息率昨晚逼近3.3厘，而美國10年期國債孳息率也逼近3厘。道指早段跌逾200點，標普500指數及納指各跌逾1%。虛幣隨大市下滑，比特幣昨晚挫9%，在2.1萬美元水平徘徊，是7月底以來低位。以太幣跌約一成，跌穿1700美元。

串流媒體觀看時間按年增22.6%

美國人收看串流媒體的時間增加，反映愈來愈多美國人終止了有線頻道的付費套餐。隨着更多體育賽事播放權落在串流媒體手上，令有線電視流失了大量體育節目觀眾。美國人7月的串流媒體觀看時間按年增長22.6%，達到每周1909億分鐘，創歷來新高。有線電視上月的觀看時間則按年減少8.9%，而無線廣播的觀看時間更按年跌9.8%。

在串流媒體當中，Netflix、亞馬遜（美：AMZN）的Prime Video、迪士尼的Hulu和Google的YouTube在上月的收視份額均刷新了以往紀錄，其中Netflix的整體收視份額最高，達8%。尼爾森的分析指出，Netflix上月在美國的收視主要是受到第四季第二輯的《怪奇物語》（Stranger Things）提振。Netflix行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）此前預言，未來5至10年，傳統電視將會終結。

瑞銀的媒體分析師霍杜利克（ John Hodulik ）稱，觀眾可隨時觀看串流媒體節目，令傳統付費電視在直播體育賽事以外失去吸引力。值得注意的是，尼爾森的數據僅比較透過電視機收看的電視節目，以及連接互聯網的電視機所接收的串流媒體節目，並沒有計入透過移動設備或桌面電腦收看串流媒體平台的時間，否則串流媒體的市場份額更大。

分析：付費電視失去吸引力

根據串流媒體數據分析公司Conviva的報告，今年第一季以大屏幕（互聯網電視、智能電視和遊戲機）收看串流媒體平台的時間，相當於全球串流媒體收看時間的77%。但要長期留住訂戶並不容易，不少訂戶會為個別平台的特定節目而頻頻跳槽。

（綜合報道）

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