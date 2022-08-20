雙財莊首掛飈四成 每手帳賺1150元

【明報專訊】本本港新股市場稍見活躍，細價股大馬食品飲料分銷商雙財莊（2321）「跑出」受市場熱捧，昨首日掛牌延續暗盤升勢，高開0.8元，較招股價0.56元升42.9%，最高價見1.04元，最低報0.68元，收市報0.79元，升逾41%，每手帳面賺1150元。全日成交2.16億股，涉資1.72億元。此外，「B股」（未盈利生物科技企業）百奧賽圖（2315）昨起招股，公開發售部分已獲超購逾1倍。