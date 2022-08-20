雙財莊首掛飈四成 每手帳賺1150元

【明報專訊】本本港新股市場稍見活躍，細價股大馬食品飲料分銷商雙財莊（2321）「跑出」受市場熱捧，昨首日掛牌延續暗盤升勢，高開0.8元，較招股價0.56元升42.9%，最高價見1.04元，最低報0.68元，收市報0.79元，升逾41%，每手帳面賺1150元。全日成交2.16億股，涉資1.72億元。此外，「B股」（未盈利生物科技企業）百奧賽圖（2315）昨起招股，公開發售部分已獲超購逾1倍。
「B股」百奧賽圖超購逾倍
百奧賽圖招股價為25.22元，擬合共發售2175.85萬股H股，當中約九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多5.49億元。該股每手500股，一手入場費12737.09元，招股將於下周三（24日）截止，並於9月1日掛牌上市，聯席保薦人為高盛及中金。綜合10家券商數據，孖展申購額暫為1.14億元，當中招銀國際借出5000萬元，富途借出3300萬元，輝立借出2000萬元。
此外，彭博報道，中國人工智能晶片初創企業地平線（Horizon Robotics）初步考慮來港上市，惟正等待市場條件獲改善。知情人士稱，公司將於上市前集資1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元）。公司代表拒絕評論彭博社報道。